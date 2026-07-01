El regalo más especial por su 90 cumpleaños: su nieto la lleva de vuelta a Alemania medio siglo después

Redacción Uppers 01 JUL 2026 - 16:29h.

La mujer pudo regresar al país en el que comenzó una nueva etapa de su vida

La mujer que lo vendió todo a los 74 años para viajar por el mundo en su furgoneta: "Ves todo de otra manera"

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Hay regalos que no se pueden envolver. A sus 90 años, una mujer ha podido cumplir uno de los grandes deseos que aún guardaba, regresar a Alemania, el país en el que comenzó una nueva etapa de su vida hace más de cinco décadas. La sorpresa fue idea de su nieto, que quiso convertir este aniversario en un recuerdo imborrable.

La historia, compartida en Instagram por el creador de contenido Kike RTZ, ha emocionado a miles de personas. Junto a las imágenes de "uno de los viajes de nuestra vida", el joven dedica unas palabras cargadas de cariño a su abuela. "Abuela, hoy es tu 90 cumpleaños y nada me hace más feliz que haber cumplido tu sueño de volver a Alemania, a la ciudad donde empezaste una nueva vida con toda la fuerza que te caracteriza y que, sin duda, me ha hecho ser la persona que soy hoy", contaba el joven.

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La sorpresa comenzó mucho antes de hacer las maletas. El nieto le comentó que iba a emprender un viaje y le propuso adivinar el destino, insinuando además que no viajaría solo. Cuando ella descubrió que el lugar elegido era Alemania, tardó apenas unos segundos en comprender que ella también formaba parte del plan. "¿No me digas que nos vamos tú y yo?", preguntaba emocionada. Tras la confirmación, no podía evitar fundirse en un abrazo con su nieto mientras trataba de contener las lágrimas.

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Momentos para compartir

El viaje estuvo repleto de momentos especialmente significativos. El joven relata la emoción de verla regresar a orillas del río Neckar, escuchar cómo recuperaba por instantes el alemán que hablaba décadas atrás o volver a probar algunos de los sabores que le recordaban a aquella etapa, como la tradicional ensalada de patata alemana, el Kartoffelsalat. Juntos también aprovecharon para subir por primera vez a un tren de alta velocidad y visitar algunos de los rincones más singulares de Basilea, en Suiza.

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La celebración alcanzó uno de sus momentos más emotivos durante el vuelo de regreso. La mujer cumplió los 90 años mientras el avión sobrevolaba Europa y la tripulación, junto con el resto de pasajeros, le sorprendió con una tarta y un espontáneo "Cumpleaños feliz" cantado por cerca de 300 personas.

Un sueño cumplido

Al despedirse del viaje, su nieto quiso dedicarle unas últimas palabras de agradecimiento y cariño, convencido de que haber hecho realidad este sueño le convierte en una de las personas más afortunadas del mundo: "Como dice la canción: Mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy, y a ti te lo daría siempre. Felices 90 y feliz vida".