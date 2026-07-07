Los tres lugares de Europa que no se pueden visitar por motivos de seguridad

Por tu seguridad y la de tu entorno: descubrimos los tres lugares de Europa a los que no puedes entrar porque son peligrosos
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MadridPara los que no dudan en embarcarse en cualquier aventura tienen que saber que hay lugares de Europa que permanecen completamente fuera del alcance. ¿El motivo? Para proteger a las personas y evitar riesgos, el acceso a estos enclaves está prohibido. Estos son los tres lugares de Europa que nadie puede visitar y las razones que explican por qué su entrada está vetada.
Esto no hace que explorar el planeta sea menos interesante, los rincones en los que sí se puede estar son muchos más, pero sin duda llama la atención por los motivos que pueden existir para que la presencia del hombre no esté permitida.
Por seguridad propia y ajena
En algunos casos es por seguridad, como en la isla de Queimada Grande, también conocida como isla de las Cobras de Brasil, donde la gran cantidad de serpientes venenosas hace que solo se permita la entrada a científicos especializados; en otros, por respeto, como la imposibilidad de acceder a la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang, protegida por su ejército de terracota.
Estas restricciones también pueden darse como protección, como sucede con la Isla Sentinel del Norte, en la India, donde el gobierno restringe el acceso para evitar que la tribu que la habita se exponga a enfermedades externas, preservando su forma de vida.
Los tres lugares de Europa prohibidos al público:
Muchos son los motivos que pueden llevar a prohibir que el ser humano visite un rincón del planeta, tal y como hemos visto, aunque la seguridad, propia y ajena, parecen primar por encima de los demás, así como la necesidad de preservar un espacio sin que pueda estropearse por la acción humana. En algunos casos el acceso está limitado a unas personas concretas, como investigadores o científicos.
Muchos son los lugares que se han visto inundados de turistas y, con el paso del tiempo, han tenido que limitar los visitantes que reciben porque estaba afectando a la zona, en estos lugares han tomado las medidas más drásticas y han evitado la posibilidad de que la acción del hombre intervenga. En Europa hay algunos lugares así, concretamente destacan estos tres:
- En Noruega se encuentra la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, situada en el remoto archipiélago de Svalbard, en el Ártico. También conocida como la Bóveda del Juicio Final, en ella se reúnen millones de semillas de todo el mundo, con la intención de preservar la diversidad genética de las plantas alimenticias en caso de catástrofe. Se encuentra a -18 °C y protegida con seguridad de alta tecnología.
- La historia no juega a favor de la isla Poveglia en Italia, un lugar al que las leyendas de fantasmas y los fenómenos paranormales han dado fama de siniestro. Se empleó como lugar de cuarentena durante la plaga y como un asilo mental después, y se dice que el 50% de su suelo está formado por restos humanos. Se encuentra en condiciones ruinosas y puede ser un peligro para la salud.
- Las Cuevas de Lascaux, en Dordoña (Francia) son el tercero de los lugares. Fueron cerradas al público en 1963 por las autoridades francesas por los daños causados por la luz y el dióxido de carbono que producían los visitantes. Son famosas por sus impresionantes pinturas rupestres, que tienen unos 17.000 años de antigüedad.