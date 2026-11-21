Los bebés se encuentran estables y evolucionan correctamente aunque siguen en neonatología

Todos deberán permanecer bajo la protección de los profesionales

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Martín Sosa y Ariana Barrios querían ampliar la familia y darle a su hijo, Bautista, un hermano. Según informa '20 Minutos', la pareja nunca se imaginó que se cumpliría su sueño con creces después de tener cuatrillizos. Los cuatros bebés nacieron el 15 de noviembre en Esteban Echevarría, Argentina, tras 27 semanas de embarazo.

Los bebés se encuentran estables y evolucionan correctamente. Ahora, los niños siguen en neonatología, como informó el medio Cien Radios. "No lo podíamos creer, no podíamos entender la dimensión", confesó Martín al recordar cómo descubrieron la noticia.

El padre llegó a desorientarse cuando recibió la noticia

Ariana y Martín acudieron a una de las revisiones de su embarazo a principios de julio, cuando descubrieron que no tendrían un hijo o dos, sino cuatro. La sorpresa fue tan grande que el futuro padre llegó a perder la orientación.

Conforme avanzaba el embarazo, las molestias fueron aumentando. Pero, por suerte, el parto fue breve y sencillo. Cuando nacieron, Felipe pesó 970 gramos; Pilar, 920; Isabella, 650; y Baltazar, 970. "Lo más difícil seguramente va a ser la logística del día a día", confesaron los padres.

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Debido a lo pequeños que son, deberán permanecer bajo la protección de los profesionales, quienes los atienden de acuerdo con sus necesidades especiales. Mientras, los padres están deseando llegar a casa para empezar este nuevo capítulo de la familia.