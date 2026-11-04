Celia Molina 04 NOV 2026 - 12:05h.

Nika y Natalie, hermanas trillizas de Nicole, han confirmado en sus redes que la vocalista falleció el pasado mes de septiembre

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Taylor Red era un grupo de música country estadounidense formado por tres hermanas, Nicole, Natalie y Nika Taylor, que utilizaron el color pelirrojo de su pelo para dar nombre a su grupo artístico. Desgraciadamente, en el año 2022, Nicole fue diagnosticada con un cáncer de mama en estadio III y, tras haber superado inicialmente la enfermedad, sufrió una recidiva terminal.

Los médicos le dijeron entonces que le quedaban "tres meses de vida", pero Nicole consiguió vivir un año, tal y como han explicado sus hermanas en un desgarrador vídeo que han publicado en sus redes sociales para anunciar el fallecimiento. Las tres no solo cantaban talentosamente, sino que, además, tocaban la guitarra, el banjo, el violín y la mandolina.

"Nos parte el corazón anunciar el fallecimiento de nuestra hermana Nicole Taylor. Sinceramente, pensábamos que se curaría aquí en la Tierra, pero ahora se ha curado en el cielo. Tenía un tipo de cáncer agresivo", han dicho Nika y Natalie en su publicación, donde también han agradecido los "mensajes y oraciones" de sus fans.

Superó el cáncer de mama, pero después reapareció

"Según sus propias palabras, cuando se enteró por primera vez, dijo: “Dios va a utilizar esto para su gloria. Lo pensó sin miedo alguno y dijo: “No vamos a vivir con temor durante todo este proceso”, han recordado.

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"Incluso, hacía CrossFit mientras recibía la quimioterapia. Respondió bien a los tratamientos y se le declaró libre de enfermedad", relatan Natalie y Nika al inicio del vídeo, añadiendo que la muerte se produjo el pasado 28 de septiembre, aunque no se haya comunicado hasta ahora.

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"Le dieron tres meses de vida y vivió un año"

Cuentan también que "nueve meses después" los médicos le comunicaron a Nicole que el cáncer de mama había reaparecido en estadio IV y que le quedaban "unos tres meses de vida". Después de eso, le dijeron que había pasado a la fase IV. Intentó no vivir con miedo, se mantuvo muy esperanzada. Viajó, intentó disfrutar de la vida, trabajó muy duro e intentó divertirse", han asegurado.

"Durante la época en que el diagnóstico era más grave, sentimos que debíamos no vivir con miedo y creer en la curación. Ella decía que tenía mucha paz y estamos muy agradecidas por ello. Todavía estamos en estado de shock y no pensábamos que esto fuera a pasar, pero sabemos que ya no está sufriendo", han concluido las hermanas.

El trío de música country formada por las tres pelirrojas es conocido, sobre todo, por sus canciones 'Country Money' y 'Rent Free'. En 2021, TikTok cambió nuestro mundo", declaró Nika en una entrevista posterior a la pandemia del covid. "Nos abrió muchas puertas en un sector en el que llevábamos años llamando. TikTok tiene la capacidad de lanzar música como ninguna otra plataforma de redes sociales", añadió Nicole en aquel momento. "Le da una oportunidad a todo el mundo".