Ana Peleteiro da las razones de entrenar en Galicia con su marido Benjamin: "Mi corazón me pedía volver a mi refugio"

"Soñaba con ver a mi hija en un ambiente parecido a cuando yo era pequeña y aquí no lo estaba teniendo, ese día a día me iba entristeciendo y cada día me pesaba un poco más. Después de 13 años fuera de casa, mi corazón me pedía volver a mi refugio, mi casa, Galicia", reveló la atleta en una rueda de prensa desde la sede de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).