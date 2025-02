Los pescadores son los más afectados, ya que les está provocando pérdidas millonarias al reducir la superficie de pesca. Félix López Figueroa, catedrático de ecología, explica que "no hay herbívoros que se la coman, por lo tanto están aquí creciendo sin parar ".

En la cuenta de X de Forever Green, un proyecto para ayudar a salvar al planeta colaborador del equipo andaluz, se ha presentado la camiseta de juego con un mensaje impactante: "Sin océano, no hay vida". Dentro del vídeo, se incluyen más frases que pretenden concienciar sobre la importancia que tiene la salud marina y el impacto que está teniendo este alga sobre ella. "Sin horizonte, no hay futuro", "si el océano no respira, el mundo se para", dice el vídeo de presentación.