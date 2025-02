Este no es el primer incidente de acoso que enfrenta Raducanu. En 2022, un hombre llamado Amrit Magar fue condenado por acosarla en su residencia de Londres. Llegó a desplazarse hasta su casa en tres ocasiones tras su histórica victoria en el US Open de 2021. Una para decorar un árbol de Navidad que dejó en el porche de la casa; otra para dejar una postal en la que dibujó el camino que hizo desde su casa hasta la de la tenista; y la última, cuando se llevó una zapatilla que se encontraba en las inmediaciones de su domicilio pensando que era de Raducanu.

También le dejó un ramo de flores en la puerta con el siguiente mensaje: "No hace falta decirte nada, te mereces todo el amor". Raducanu narró el calvario que sufrió: "Siento que me han quitado mi libertad. Estoy constantemente mirando por encima del hombro. Siento que llegué a un punto límite y temo que esto pueda ocurrir otra vez. No me siento segura ni en mi propia casa, que es donde más segura debería sentirme. Desde que pasó todo esto, me he sentido muy asustada. Siento mucha aprensión si salgo, especialmente si estoy sola", explicó la británica poco después a las autoridades.