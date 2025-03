La triatleta española Eva Moral reconoce que tras el accidente que sufrió y que la dejó en silla de ruedas, "la idea de ser madre " se le fue "de la cabeza" porque no concebía "traer a alguien al mundo" en su situación, al tiempo que también apuesta por darle " visibilidad a la maternidad en el deporte de alto nivel".

"El día del accidente se produjo un fin de semana como otro cualquiera. Decidí con una compañera del club hacer una marcha cicloturista en la Sierra de Madrid, pero aquel día el destino me tenía reservada esta pequeña aventura. Empezó a llover, me resbalé con la bici, choqué con un quitamiedos, salté por encima y había un barranco de siete metros. Yo pensé que ahí se me había paralizado la vida por completo", recordó Moral.