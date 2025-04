Por esta denuncia, el futbolista del Espanyol deberá declarar ante el juez el próximo 14 de mayo . Por su parte, la joven denunciante, "que acudió a la policía el pasado mes de enero, aún no tiene fecha del juzgado para ratificar la denuncia, han señalado las mismas fuentes", informan desde ' El País '.

"Los tocamientos y la penetración vaginal sin consentimiento denunciados por la víctima ocurrieron, supuestamente, en una zona reservada de la discoteca, donde no hay cámaras de videovigilancia ", detallan desde 'El País'.

La propia denunciante ha asegurado que no denunció antes y seis meses después dio a conocer los hechos debido a dos motivos principales; por un lado, "el tiempo que necesitó para recuperarse del impacto de lo ocurrido"; por el otro, "el temor a que la presentación de la denuncia pudiera poner en riesgo su continuidad como empleada del club", explican desde 'El País'.

Por otro lado, fuentes próximas al caso consultadas por EFE han detallado que la discoteca no aplicó el protocolo para estos casos, en concreto el 'Ask por Angela', porque la mujer no dijo nada aquella misma noche.