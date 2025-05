La directora del Instituto de las Mujeres , Cristina Hernández, ha asegurado que una de cada tres mujeres deportistas ha sufrido violencia y acoso durante su carrera, aunque la mayoría no se denuncia, durante su intervención en la jornada de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) "La salvaguarda en el deporte: El Acoso".

"No podemos decir que no lo sabemos, hay publicaciones, estudios y conocimiento, igual que lo hay de la precariedad laboral que afecta a las mujeres en el deporte, lo que las sitúa en especial vulnerabilidad ante el acoso y el abuso sexual. Combatir la violencia contra las mujeres no puede ser una opción, es una cuestión de igualdad", ha afirmado.