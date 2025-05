Este hombre, nacido en un pueblo manchego, no se perdía ningún partido de la selección nacional, ni siquiera l os amistosos o los de clasificación. Para él todos los encuentros eran importantes y de esta fidelidad a La Roja hizo su 'religión'.

De los únicos encuentros que se perdió Manolo el del Bombo fue el Mundial de Qatar, adonde no pudo acudir por cuestiones económica. La RFEF le dio las entradas para los partidos y los vuelos, pero el tenía que pagarse su alojamiento y sus finanzas no llegaron para la histórica cita.

“Me iba a muchos partidos y dejaba el bar cerrado. Hace cuatro años yo no tenía ni para comer. Un amigo puso un anuncio en internet y la gente me daba cien euros, cincuenta euros, otro cuarenta, veinte… Pero de jugadores, no. Tampoco quiero nada, pero la gente te pregunta: ‘Oye, ¿los jugadores se portan bien y tal? Para mí son buenos todos, pero ninguno nunca te ha dicho: 'Toma, Manolo'”, ha contado en unas declaraciones que publicó La Vanguardia.