La triatleta paralímpica Marta Francés ha anunciado su retirada del triatlón paralímpico

La atleta ha explicado que se retira por "el bullying incesante" que lleva sufriendo desde hace años

La triatleta paralímpica Marta Francés, medallista de plata en París 2024, ha anunciado su retirada del triatlón paralímpico por "el bullying incesante" que lleva sufriendo desde hace años.

La deportista lo ha comunicado a través de sus redes sociales, donde el pasado viernes compartía un comunicado explicando cómo se sentía al tomar la decisión: "Os anuncio mi retirada del triatlón paralímpico. Ha sido una decisión muy muy dura de tomar ya que llevo toda la vida dedicada al deporte, y justamente, este mismo ha sido quien me hizo superar tantos obstáculos que la vida me ha puesto", comenzaba explicando.

"El motivo es el bullying incesante"

"La decisión la he tomado junto a las personas que me quieren de verdad y es firme. El motivo es: el bullying incesante junto al acoso y discriminación que he recibido en los 6 años que llevo practicando este deporte. Y antes de que me lo preguntéis: si he aguantado hasta ahora es para que nadie me robase mi sueño olímpico de París", continuaba.

"Como dios lo ve todo, pues me bendice. Gracias a dios por haberme permitido vivir todo lo que he vivido (a pesar de mi dolor), y gracias de corazón a los que siempre habéis estado a mi lado (vosotros sabéis quienes sois). Un abrazo a todos, y aún placer haberos hecho soñar a mi lado por un tiempo", ha concluido.

Marta Francés sufre una discapacidad de hemiparesia lateral izquierda, pérdida de equilibrio y coordinación. A los 16 años, durante sus entrenamientos, comenzó a experimentar mareos recurrentes y, tras una consulta con el traumatólogo y un posterior TAC, se le detectó un tumor en el cerebelo. La rehabilitación fue dura, pero Marta Francés encontró en el deporte una vía para su recuperación. Ahora, ha decidido poner fin a este deporte.

El palmarés de Marta incluye la plata de París, el título de campeona de Europa y subcampeona mundial en triatlón.