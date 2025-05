La judoca Shahana Hajiyeva, oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, ha sido vetada de por vida al tener la visión óptima

La multa a los ciclistas por orinar en público: la UCI ya ha sancionado a varios corredores del Giro 2025

Compartir







Escándalo en el mundo del deporte paralímpico relacionado con las trampas a la hora de competir. La judoca azerbaiyana Shahana Hajiyeva, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, ha sido vetada de por vida para competir en la categoría de judo de discapacidad visual después de que un examen médico haya determinado que su visión es óptima, normal, y que no presenta limitaciones visuales para competir en la categoría.

De esta manera, tras los resultados, ha sido excluida de forma inmediata. El examen médico se practicó justamente antes de la celebración de los Mundiales de Judo y ha causado gran shock.

El Comité Olímpico de Azerbaiyán ha intentado defender a la judoca en varias ocasiones, llegando a asegura que la sanción se debe a cambios realizados en las modalidades por los organizadores de las citas olímpicas.

Ya había sospechas en torno a la judoca azerbaiyana

No obstante, ya había sospechas en torno a la judoca azerbaiyana, ya que muchos habían destacado las dudas que planteaban los exámenes médicos a los que se había sometido con anterioridad. Ahora, finalmente han determinado que no tiene limitaciones visuales y que no podr á competir más como lo ha hecho hasta ahora.