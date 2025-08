El piloto español Fernando Alonso no participó en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría

"Tengo una pequeña lesión en el músculo de la espalda en la zona lumbar", ha explicado

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) no participó en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, decimocuarta cita del Mundial de Fórmula 1 y última antes del parón estival, pero después apareció con un quinto puesto en la FP2 y "sin dolor en el coche" pese a una lesión muscular en la espalda.

"Tengo una pequeña lesión en el músculo de la espalda en la zona lumbar y necesitaba descansar, pero se acercan las vacaciones de verano, así que son dos días más para gestionar la comodidad en el asiento. Ayer encontramos diferentes soluciones con almohadillas y otras cosas que funcionan bien, así que hoy no tuve dolor en la FP2, lo cual es positivo", explicó el doble campeón del mundo en declaraciones a la web oficial de la F1.

A primera hora en Hungría, Aston Martin anunció la baja de Alonso, poniendo en duda su participación en el resto del fin de semana. Durante la FP1, el brasileño Felipe Drugovich pilotó el monoplaza del asturiano junto al canadiense Lance Stroll. Sin embargo, el español entró en acción por la tarde.

"Me hice una resonancia magnética la semana pasada solo para revisar bien, y vimos una pequeña lesión en el músculo. Así que, una persona normal, pasaría dos semanas sentada, pero creo que es manejable. No tengo dolor en el coche, que es lo principal", confesó un Alonso que no solo salió a la pista sino que fue quinto.

El español demostró que Hungaroring se le da bien, cinco veces al podio y donde celebró su primer Mundial en 2003. "Obviamente, me perdí la FP1, pero la FP2 me sentó bien. El equilibrio aún no está en el rango que probablemente me gustaría para el coche. Hay algo de subviraje a mitad de curva y me costó rotar el coche a baja velocidad, pero es normal para una primera práctica", afirmó.

"Veamos qué podemos cambiar esta noche. Un par de pruebas que hicieron los chicos en la FP1; necesitamos revisar los datos y preparar el coche más rápido para mañana", terminó.