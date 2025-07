Gonzalo Barquilla 31 JUL 2025 - 20:54h.

Carles Pérez se ha pronunciado sobre el ataque de un perro por el que fue atendido: le mordió en la parte interna de la pierna

El futbolista fue atacado al separar a su perro de otro perro: su agencia de representación confirmó que estaba "bien"

Carles Pérez, el futbolista español del Aris de Salónica, ha lanzado un comunicado en la tarde de este jueves en el que aclara que no fue mordido por un perro en los genitales, sino en la parte interna de la pierna, y en el que confirma que se está recuperando en casa tras ser atendido en un hospital, como adelantó el portal web de 'Informativos Telecinco' en la víspera.

El propio extremo de 27 años, exjugador del Barça, el Celta de Vigo y el Getafe, ha confirmado que resultó herido al apartar a su perro de otro perro y ha destacado que la herida "requirió sutura, aunque no reviste gravedad". Desde F&H Sport Management, agencia de representación del futbolista, ya apuntaron a este medio que se lanzaría un comunicado esta jornada.

El comunicado de Carles Pérez sobre el ataque de un perro en Grecia

Estas han sido las palabras de Carles Pérez sobre lo sucedido. "Lamento mucho no poder estar junto al equipo en el campo en el partido de esta noche, mis ánimos estarán hoy en la grada, con la ciudad, toda nuestra afición y el presidente. Hoy es un partido muy importante para nosotros y realmente quería estar en el terreno de juego".

"Lamentablemente, no podré estar presente, debido a un accidente ocurrido el pasado 29 de julio. Tuve la mala suerte de sufrir una mordedura en la parte interna de la pierna mientras intentaba separar a mi perro de otro perro durante un incidente leve e inesperado sin mayor gravedad".

"La herida requirió una sutura que, aunque no reviste gravedad, me impide estar en condiciones óptimas para competir esta noche. Estoy bien, me encuentro en casa recuperándome y esta noche seré el primero en estar animando desde el estadio. En un par de días estaré de vuelta, con más ganas que nunca de ayudar al equipo. Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Nos vemos muy pronto".

Con este comunicado, además de explicar lo sucedido con el perro, el de Granollers lamenta no poder estar presente en el partido de su equipo contra el Araz-Naxçıvan PFK (vuelta), en las fases clasificatorias para conseguir el acceso a la fase de grupos de la UEFA Conference League.

El canterano del FC Barcelona, que pertenece al Real Club Celta de Vigo, acaba de recalar en el Aris de Salónica FC en calidad de cedido. El Getafe no ejerció la opción de compra tras su cesión al conjunto madrileño.