El atleta italiano Mattia Debertolis ha fallecido este lunes a los 29 años de edad

El joven se desmayó durante la competición, donde se alcanzaron temperaturas de hasta 43 grados

Compartir







El atleta italiano Mattia Debertolis ha fallecido este lunes a los 29 años de edad, tras un desmayo sufrido durante una competición de orientación el pasado sábado en la carrera inaugural de los World Games en Chengdu, China.

El joven se desmayó durante la competición, donde se alcanzaron temperaturas de hasta 43 grados. Roberto Pradel, presidente de la Federación Italiana de Orientación (FISO) en Trentino, ha narrado que el GPS de Debertolis dejó de transmitir en un punto de la carrera, pero creían que era una parda técnica: "Durante un tiempo se quedó en el mismo lugar y todos pensábamos que era una suspensión técnica, como suele ocurrir en las carreras de orientación".

Sin embargo, más tarde se ha descubierto que fue en ese momento cuando el atleta se desplomó e intentó pedir ayuda. El corredor fue localizado y trasladado al hospital, donde finalmente ha fallecido tras pasar dos días ingresado. Debertolis no se encontraba cerca de un puesto de control, lo que pudo haber causado un retraso crucial en las labores de rescate.

Las condiciones extremas de la prueba

Tanto la familia del fallecido como la federación se encuentra en shock por lo ocurrido, y piden explicaciones a la organización del evento: "Las condiciones fueron realmente extremas", lamenta Pradel. Además, ha reconocido que lo ocurrido debe servir para realizar una reflexión sobre las condiciones extremas en las que se disputan este tipo de competiciones

La Federación Italiana de Orientación ha compartido un emotivo mensaje de despedida hacia el atleta: "Mattia nos ha dejado, cuidado hasta el final por su madre Erica, su hermano Nicolò, el resto de su familia en Italia con su padre Fabio y sus abuelos, el presidente de su club Gabriele Viale, Stefano Raus y sus compañeros Francesco, Anna y Caterina, Alessio Tenani y Riccardo Scalet, todo el equipo directivo de la IOF y el Comité Organizador de los Juegos Mundiales, los médicos y enfermeras del Hospital de Chengdu, los representantes del gobierno italiano en China, nuestro cariño y el de quienes te conocieron en todo el mundo. Adiós, Mattia, haremos todo lo posible para honrar tu memoria".