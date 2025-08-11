Dolor en el Sestao River por el fallecimiento de Urtzi Gutiérrez, de siete años

El Sestao River ha lamentado este lunes la muerte a los siete años de Urtzi Gutiérrez, jugador de la cantera del club vasco

El Sestao River, equipo de la Primera Federación, ha lamentado este lunes en las redes sociales el fallecimiento de Urtzi Gutiérrez, un jugador de la cantera del club, a los siete años de edad.

El club vasco a asegurado que el personal está "devastado" por la noticia y ha expresado su más sincero pésame a sus padres, su hermana y el resto de familiares y amigos. El miércoles se ha programado guardar un minuto de silencio en el partido de la Copa Federación entre el Sestao River y la Real Unión en el estadio de Las Llanas en su memoria.

El comunicado del Sestao River: "Un ángel nos cuida desde el cielo y nosotros le recordaremos toda la vida"

El club ha emitido un comunicado en el que lamenta la muerte del pequeño. "Todos los que formamos el Sestao River Club estamos devastados tras el fallecimiento de nuestro jugador Urtzi Gutiérrez. Urtzi era parte de nuestra Eskola 2018 y el vacío que deja es inimaginable para todos sus compañeros, entrenadores y el club en general", ha arranca el texto.

"Queremos mandar nuestro más sincero pésame a sus padres, su hermana, resto de familia y amigos en este momento tan sumamente complicado. A partir de hoy un ángel nos cuida desde el cielo y nosotros le recordaremos toda la vida. El miércoles, antes del comienzo del partido de Copa Federación en Las Llanas, se guardará un minuto de silencio en su memoria. Goian bego, Urtzi", han sentenciado desde el Sestao River. El fútbol está de luto por este fallecimiento.