Los enfrentamientos en las gradas entre ambas hinchadas tuvieron lugar durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

La CONMEBOL, organismo rector, ha explicado que se acordó la suspensión del partido por "la falta de garantías de seguridad"

Nuevamente, los incidentes violentos en las gradas han robado el protagonismo al fútbol después de que hinchas del Club Atlético Independiente y del Universidad de Chile se enzarzasen entre insultos y agresiones en pleno partido de octavos de final de la Copa Sudamericana. Los hechos, bochornosos, dieron lugar a la detención de más de 100 personas, mientras más de 200 resultaron heridas. Ante la situación, el partido fue suspendido.

Trascendiendo todos los límites del deporte, la rivalidad pasó a las manos hasta el punto en que, en el minuto tres de la segunda parte, el árbitro tuvo que detener el encuentro después de que se produjesen lanzamiento de objetos entre los aficionados; una situación que fue escalando de forma dramática hasta el punto de decretar totalmente la cancelación del partido.

El Independiente-Universidad de Chile de la Copa, suspendido por la "falta de garantías de seguridad"

Según ha señalado la propia CONMEBOL, organismo rector de la competición, la decisión se adoptó debido a "la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades de seguridad locales", añadiendo al mismo tiempo que el caso se remitiría a sus órganos judiciales para que se pronuncien al respecto.

En el momento de la cancelación del encuentro, el duelo estaba empatado a 1-1 y la Universidad de Chile ganaba 2-1 en el global.

Tras lo ocurrido, el conjunto chileno ha emitido un comunicado en el que afirma que, en estos momentos, lo deportivo "pasa a segundo plano", siendo su "máxima preocupación" conocer el "estado" de los hinchas "agredidos brutalmente".

"Lo ocurrido hoy no debe suceder en ningún estadio ni lugar. Una cancha no puede ser escenario de imágenes como las que fuimos testigos", han subrayado.