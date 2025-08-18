El futbolista brasileño cayó derrotado por 0-6 en el partido del Santos frente al Vasco de Gama de su amigo Coutinho, que hizo un doblete

"Es un sentimiento de mucha vergüenza, nunca había pasado por esto en mi vida", ha dicho Neymar, que ha encontrado el mayor apoyo en el mensaje posterior de su hijo

Sao PauloDesconsolado, tendido en el césped y a lágrima viva; así acabó Neymar la que ha sido calificada como la peor derrota de su carrera. Hasta media docena de goles encajó su Santos en el partido que este domingo le enfrentaba al Vasco de Gama de su amigo Coutinho en la liga brasileña. El 0-6, de hecho, ha desembocado también en la destitución del entrenador Cleber Xavier.

Con un equipo a la deriva, perdido casi al fondo de la tabla, en el puesto 15 de 20 y acercándose a puestos de descenso, los aficionados terminaron de estallar ante la derrota, que también sumergió a Neymar en un llanto pocas veces visto en él al término de un partido.

Neymar, desconsolado y decepcionado tras la derrota del Santos por 0-6

Sin consuelo pese a los compañeros que se acercaban a él, el exjugador del FC Barcelona y PSG se rompió a llorar en el césped, donde permaneció unos instantes hasta recibir el abrazo del técnico del Vasco de Gama, Fernando Diniz, que trató de apoyarle después de que su propio equipo le endosase la goleada.

Cubriendo su rostro con su camiseta antes de abandonar el campo, fue después, en sus declaraciones ante los medios, cuando expresó su impotencia y se disculpó ante la afición.

“Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", dijo, describiendo esta derrota como “una mierda y una vergüenza”.

El mensaje del hijo de Neymar a su padre tras la derrota ante el Vasco de Gama

En pleno mazazo deportivo y llevándose la derrota a casa, quien salió rápidamente a atajarlo fue su hijo, Davi Lucca, que dedicó a Neymar un emotivo mensaje que el futbolista revelaría después.

“Buenas noches, papá, se que hoy ha sido un día difícil para ti y para nosotros, pero quería que supieras que en estos momentos difíciles, y cuando nadie esté a tu lado, yo siempre voy a estar aquí a tu lado para apoyarte", iniciaba el mensaje de Lucca, de solo 13 años.

“Eres más que un excelente padre, eres un ídolo, eres mi inspiración, y aun en los días en los que lloras, quiero que sepas que yo te amo mucho. Siempre tenlo en mente. Ten en cuenta que tu familia está aquí a tu lado para apoyarte y ayudarte en todos los momentos, sin importar si son difíciles o buenos. Eres mi papá, y siempre ten presente que yo estoy aquí para ti. Ahora quiero que levantes la cabeza y vayas contra ellos como siempre hiciste y lo vas a seguir haciendo. Eres increíble. Te amo con todo mi corazón”, le escribió, no sin antes cerrar su mensaje con una proclama: “Y nunca desistas de tu mayor sueño por personas que ni te conocen o saben quién eres, porque eres capaz. No uses la derrota de hoy como un fracaso; en vez de eso, úsala como motivación para siempre ser mejor que ayer. Nunca te olvides: eres increíble. ¡Vamos contra ellos!”

Tras estas palabras, Neymar las compartió en su cuenta de Instagram, donde expresó: “Te quiero, mi pequeño. Papá se recuperará”.