Su imagen de desconsuelo tras perder el Mallorca contra el Barça por 0-3 en el debut liguero en esta temporada no tardo en hacerse viral

El club ha querido hacerle un regalo muy especial y darle una alegría después de su mal rato en Son Moix

El Real Club Deportivo Mallorca y el conjunto de su plantilla han querido dar una emotiva sorpresa a un aficionado muy especial: Llorenç Simonet, el niño cuyo llanto desconsolado fue captado por las cámaras en la derrota del equipo frente al Fútbol Club Barcelona por 0-3 el pasado sábado 16 de agosto, en el debut liguero en la campaña 2028/26. La imagen, con el pequeño abatido y sumido en lágrimas, se difundió por televisión y en el videomarcador del estadio y no tardó en hacerse viral.

El propio RCD Mallorca difundió la secuencia con posterioridad a través de sus redes sociales, donde acompañó el clip del desconsuelo del pequeño con un breve mensaje: “El sentimiento de toda una isla”.

Ataviado con la equipación del conjunto mallorquín, haciendo aspavientos y gestos de impotencia y decepción, con la cabeza baja, Llorenç no podía contener las lágrimas, frustrado por la derrota del Mallorca en un partido que vivía con la ilusión extra que aporta el arranque de una nueva temporada. Sin embargo, esta vez tocaba el amargo sabor de la derrota, y no sin polémica y ánimos crispados en la afición mallorquina por la temprana roja a uno de sus jugadores, –Manu Morlanes–, en el minuto 33 de partido.

La sorpresa del Mallorca a Llorenç Simonet: “Una gran alegría”

Frente a todo ello y cicatrizando esa primera herida en la que será una temporada muy larga de fútbol, el propio club ha querido dar al niño una sorpresa que sin duda no olvidará: la visita a las instalaciones deportivas del Mallorca con el saludo de los miembros de la plantilla y la dedicatoria de una camiseta repleta de cariño y de las firmas de los jugadores.

““Ya no estás enfadado?” “Hoy te veo con una sonrisa, ¿qué pasa?”, bromeaban con él los futbolistas, que se interesaban por saber cómo estaba muy cercanos y cariñoso con él y con su hermano, que también estaba en las gradas con él cuando se produjo el momento viral.

“¿Todo bien? Lo pasaste mal en el partido, ¿no? Nosotros también. No quiero verte más llorar, ¿vale? Vamos a celebrar juntos, le decía Vedat Muriqi, muy cercano con el pequeño, que apenas podía pronunciar palabra ante la emoción de tener delante a todos sus ídolos.

Tras presenciar la sesión de entrenamiento de todos ellos, Llorenç, de ocho años, se llevó feliz la camiseta firmada por todos.

“Una gran alegría por Llorenç”, escribía posteriormente el RCD Mallorca en sus redes, compartiendo también el vídeo de la sorpresa al niño y acompañando su mensaje de unas manos haciendo la forma de un corazón.