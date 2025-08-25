El deportista de 29 años participaba en una travesía que cruzaba el estrecho de Estambul

El nadador ruso Nikolai Svechnikov, de 29 años, continúa desaparecido tras participar este pasado domingo en la 37ª edición de la prueba de natación internacional del Bósforo, mientras cruzaba el estrecho de Estambul.

La Autoridad Portuaria de Estambul inició las labores de búsqueda en la mañana del domingo, en cuanto se notificó que el deportista no había completado la travesía. Una carrera en la que participaron 2.820 nadadores.

Svechnikov llegó a Estambul el sábado y se alojó en un hotel del distrito de Beyoglu, en la parte europea de la ciudad. El evento, organizado por el Comité Olímpico Nacional de Turquía (TMOK), es una de las competiciones más emblemáticas en aguas abiertas del país y cada año reúne a miles de deportistas internacionales.