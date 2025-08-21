El oro en 200 metros braza en el Mundial de piscina corta de 2024 ha sorprendido a través de las redes con un anuncio atípico entre los deportistas de élite

"Voy a compartir mis secretos que me han llevado a ser campeón del mundo", asegura el catalán

TarragonaCarles Coll Martí, oro en 200 metros braza en el Mundial de piscina corta de 2024, ha sorprendido a todos a través de las redes sociales con un anuncio atípico entre los deportistas de élite: revelar los secretos que le han llevado a la cima ofreciendo clases particulares a precios que puedan estar al alcance de la mayoría, al menos en lo que se refiere a la posibilidad de contratar alguna sesión.

Concretamente, el catalán, nacido en Tarragona y de 23 años, compartió el pasado lunes una publicación en la que lanzaba la citada oferta: “Interesado@s. Clase particular de natación. Zona: Tarragona. Hasta el 28 de agosto. Voy a compartir mis secretos que me han llevado a ser campeón del mundo". Los precios: 50€ por 30 minutos y 80€ la hora”, expresaba, despertando el interés de muchos al tiempo en que, como cabía esperar, se abría también el debate en las redes entre opiniones dispares.

Carles Coll y su iniciativa dando clases particulares de natación

El campeón de los 200 metros braza el pasado mes de diciembre en el Mundial de piscina corta de Budapest, y séptimo hace unas semanas en Singapur en la que ha sido su primera final universal en piscina larga, se ha propuesto ahora aprovechar unos días para impartir su conocimiento en natación del más alto nivel a quienes estén interesados.

En declaraciones a El Español, el catalán ha explicado que se encuentra de vacaciones y ha lanzado la iniciativa para difundir lo que ha aprendido y conseguido durante estos años.

"Obviamente mi tiempo no es gratis y he intentado encontrar un rango de precio que sea asequible para la gente que de verdad quiera aprender", ha señalado al citado medio, explicando que, por suerte, no lo hace por una necesidad económica, aunque reconozca que es “un extra” que se puede llevar.

Carles Coll ya mira hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

Más allá, el tarraconense, uno de los convocados en la lista inicial de siete nadadores para el Europeo de piscina corta de Lublin 2025, recalca que está centrado en vivir de la natación y, prueba tras prueba, tiene también la mirada puesta en los próximos Juegos Olímpicos, que se disputarán en 2028 en Los Ángeles.

Entre tanto, el también recién graduado en la Universidad de Virginia Tech, ha dejado un hueco para ejercer de ‘profesor’.