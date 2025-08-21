Luca Sinigaglia sufrió un edema cerebral mientras trataba de rescatar a su compañera que tenía la pierna rota

Luca Sinigaglia, un experimentado montañista italiano de 49 años, perdió la vida mientras intentaba auxiliar a su compañera rusa Natalia Nagovitsyna, de 47 años, que se había fracturado la pierna el 12 de agosto durante el descenso de la montaña.

Según el diario italiano Corriere della Sera, durante el descenso del Pik Pobeda, una de las montañas más emblemáticas de Kirguistán, la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna sufrió una grave lesión en la pierna que la dejó atrapada a gran altitud. Sus compañeros, entre ellos el italiano Luca Sinigaglia, el ruso Roman Mokrinsky y el alemán Gunter Siegmund, intentaron brindarle ayuda inmediata, proporcionándole refugio y suministros básicos para sobrevivir.

Expertos en alpinismo ya declararon que el rescate era una misión imposible debido a la altitud y las condiciones climáticas. Reiteraron que las probabilidades de rescate eran prácticamente nulas si no podía caminar por sí sola.

Intentos de rescate fallidos por el clima y la altitud

El 13 de agosto, Siegmund y Sinigaglia realizaron un primer acercamiento con agua, comida y gas, buscando asegurar su supervivencia. No obstante, en un segundo intento de rescate el 15 de agosto, Sinigaglia, amigo de Natalia desde 2021, murió debido a un edema cerebral. Su cuerpo permanece aún a 6.800 metros en una cueva.

Mañana está previsto un nuevo intento de rescate de Natalia Nagovitsyna, que contará con un helicóptero privado y un equipo de tres rescatadores italianos. La operación dependerá de las condiciones climáticas y también incluirá, de ser posible, la recuperación del cuerpo de Luca Sinigaglia.

Según Lo Scarpone, el Portal del Club Alpino Italiano, en un intento de rescate, el sábado 16 de agosto se envió un helicóptero militar Mi-8 con seis rescatistas. Debido a las condiciones meteorológicas, el helicóptero tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia a más de 4000 metros de altitud.