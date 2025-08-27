El exseleccionador español sufrió un percance de salud durante el encuentro de su equipo, el Sochi y el Krasnodar

El entrenador español Robert Moreno fue hospitalizado este miércoles debdo a una crisis hipertensiva que sufrió durante el partido de Copa de Rusia entre el Sochi, si equipo, y el Krasnodar, que terminó con la victoria del equipo visitante 2-4).

"Sufrió una crisis. Lo llevaron en ambulancia al hospital. Su vida no corre peligro", aseguró Ígor Kudriáshov, director deportivo del club ruso, al diario Sport-Express.

Moreno se sintió indispuesto a un cuarto de hora del final del mencionado encuentro copero, justo cuando su equipo recortaba distancias en el marcador 1-3. Las imágenes de televisión mostraron en directo cómo el técnico hospitalense abandonaba el terreno de juego ayudado por sus asistentes. "Se encontró mal durante el partido contra el Krasnodar. Tuvo que salir del campo ayudado por las asistencias. Está en manos de los servicios médicos. Su vida no corre peligro", aseveraba Eduardo Docampo, segundo técnico del Sochi, a la conclusión de la contienda.

Las imágenes en televisión mostraron en directo cómo el técnico catalán era acompañado hacia el túnel de vestuarios por alguno de sus ayudantes.

El exseleccionador español, de 47 años, abandonó el hospital por su propio pie después de que los médicos concluyeran tras examinarlo que no necesita ser ingresado ni pasar la noche encamado.