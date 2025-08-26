De 46 años, el técnico catalán no podrá debutar en el estreno de Alemania, vigente campeona del mundo, en el Eurobasket

"Fue trasladado a un hospital de Tampere (Finlandia) por precaución", ha señalado la Federación de Alemania

Álex Mumbrú, exjugador de baloncesto y actual seleccionador de Alemania, ha sido ingresado en un hospital de la ciudad finlandesa de Tampere tras sufrir “una infección aguda”, según han explicado desde el combinado germano, que ha confirmado que, debido a ello, el español no podrá debutar en el estreno de la selección en el Eurobasket frente a Montenegro.

"La selección masculina alemana no contará con su seleccionador, Álex Mumbrú, para la primera jornada del EuroBasket. El seleccionador sufre una infección aguda y fue trasladado ayer lunes a un hospital de Tampere (Finlandia) por precaución. Está recibiendo tratamiento hospitalario y se encuentra notablemente mejor", reza el comunicado emitido este martes por la Federación Alemana de Baloncesto (DBB).

Álex Mumbrú, ingresado infección aguda y a la espera de evolución

“Se desconoce cuándo podrá regresar Mumbrú al equipo”, han apostillado desde la DBB, que ha explicado que, ante la imposibilidad del catalán para dirigir a la selección germana en el partido contra Montenegro este miércoles, será su asistente, Alan Ibrahimagic, quien lo haga.

La FIBA, organismo rector del baloncesto mundial, ya había anunciado previamente que el seleccionador de Alemania, –de 46 años y quien vive su primer torneo con el conjunto germano, vigente campeón del mundo–, no podría asistir a la rueda de prensa de este martes por la noche.

Tampoco estuvo presente el entrenador barcelonés en la victoria por 95-78 en el último amistoso contra la selección española, este sábado, ni en la primera sesión de entrenamiento en Tampere el lunes.

Ante la situación, el base Dennis Schröder y sus compañeros grabaron un vídeo deseándole una pronta recuperación y se lo hicieron llegar para trasladarle su apoyo y su ánimo.