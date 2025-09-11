El pelotón de la Vuelta Ciclista amenaza con abandonar la competición si se repiten los altercados en las manifestaciones propalestinas
Los ciclistas amenazan con abandonar la Vuelta 2025 si se repiten los altercados en las manifestaciones propalestinas
El ministerio del Interior afirma que la seguridad está garantizada y defiende protestas "loables" a favor de Palestina
Las protestas propalestinas siguen alterando el normal desarrollo de La Vuelta Ciclista. La organización ha recortado la contrarreloj de hoy, para evitar incidentes. En la recta final de la competición, los ciclistas han llegado a amenazar con abandonar la carrera si siguen produciéndose altercados. La etapa de ayer, en tierras gallegas, fue algo más tranquila, como informa Marcos Vaz.
A pesar de completarse sin incidentes la última etapa en León, lo vivido en las protestas en Pontevedra y en País Vasco ha obligado a las autoridades a prepararse con todos los refuerzos posibles en Valladolid.
La Vuelta a su paso por Valladolid
Iñaki Ayuso Mayor, agente de la Policía Municipal de Valladolid, explicaba que el cuerpo iba "a estar desplegados por toda la ciudad con junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil" para así evitar posibles conflictos y altercados.
La prueba de este jueves 11 de septiembre es una contrarreloj individual en la que los ciclistas salen de uno en uno durante tres horas y media por un circuito urbano de unos 27 kilómetros
El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, advertía que "es imposible controlar los 27 kilómetros". Por eso, desde la subdelegación del Gobierno en Valladolid se mostraban "preocupados" por si los manifestantes propalestinos "revientan la prueba".
Los preparativos de seguridad para evitar altercados en Madrid durante el final de la Vuelta Ciclista
Preocupa también la etapa final en Madrid. El objetivo de las protestas es boicotearla para no proclamar un ganador de la Vuelta Ciclista este año. En Madrid, donde finaliza la vuelta el próximo domingo, también se preparan para lo que pueda pasar.
La delegación de Gobierno en Madrid ha diseñado un dispositivo de seguridad extraordinario para las dos ultimas etapas. Hasta ahora están llamados a desplegarse 1.100 policías nacionales en la capital, además de 400 guardias civiles. Todo con el objetivo de conseguir que los ciclistas lleguen a meta, sin convertir la prueba en una ratonera.
Los ciclistas amenazan con plantarse en caso de producirse nuevos incidentes
Por su parte, los ciclistas se han reunido y han decidido que se plantarán en caso de darse nuevos incidentes.
El ministro del interior entiende estas manifestaciones pero pide hacerlo con cabeza. "Hay muchas formas de realizarlo y no aquella que pone en riesgo la seguridad", pedía Fernando Grande Marlaska.
"Las protestas todas se tienen que entender, estamos en una democracia y faltaría más; pero también hay que garantizar la seguridad del conjunto de los ciudadanos y de los ciclistas", señalaba Marlaska.
"Todas las manifestaciones, sobre todo por razones muy loables, forman parte de la democracia y del discurso político", añadía tras mostrar su confianza en el dispositivo de seguridad de la Guardia Civil, la Policía Nacional y de la Ertzaintza.