Los ciclistas amenazan con abandonar la Vuelta 2025 si se repiten los altercados en las manifestaciones propalestinas

El ministerio del Interior afirma que la seguridad está garantizada y defiende protestas "loables" a favor de Palestina

Compartir







Las protestas propalestinas siguen alterando el normal desarrollo de La Vuelta Ciclista. La organización ha recortado la contrarreloj de hoy, para evitar incidentes. En la recta final de la competición, los ciclistas han llegado a amenazar con abandonar la carrera si siguen produciéndose altercados. La etapa de ayer, en tierras gallegas, fue algo más tranquila, como informa Marcos Vaz.

A pesar de completarse sin incidentes la última etapa en León, lo vivido en las protestas en Pontevedra y en País Vasco ha obligado a las autoridades a prepararse con todos los refuerzos posibles en Valladolid.

PUEDE INTERESARTE La AN abre diligencias tras la denuncia por odio a los responsables del boicot a Israel en La Vuelta

La Vuelta a su paso por Valladolid

Iñaki Ayuso Mayor, agente de la Policía Municipal de Valladolid, explicaba que el cuerpo iba "a estar desplegados por toda la ciudad con junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil" para así evitar posibles conflictos y altercados.

La prueba de este jueves 11 de septiembre es una contrarreloj individual en la que los ciclistas salen de uno en uno durante tres horas y media por un circuito urbano de unos 27 kilómetros

PUEDE INTERESARTE Las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta Ciclista a España llegan hasta Asturias

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, advertía que "es imposible controlar los 27 kilómetros". Por eso, desde la subdelegación del Gobierno en Valladolid se mostraban "preocupados" por si los manifestantes propalestinos "revientan la prueba".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los preparativos de seguridad para evitar altercados en Madrid durante el final de la Vuelta Ciclista

Preocupa también la etapa final en Madrid. El objetivo de las protestas es boicotearla para no proclamar un ganador de la Vuelta Ciclista este año. En Madrid, donde finaliza la vuelta el próximo domingo, también se preparan para lo que pueda pasar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La delegación de Gobierno en Madrid ha diseñado un dispositivo de seguridad extraordinario para las dos ultimas etapas. Hasta ahora están llamados a desplegarse 1.100 policías nacionales en la capital, además de 400 guardias civiles. Todo con el objetivo de conseguir que los ciclistas lleguen a meta, sin convertir la prueba en una ratonera.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los ciclistas amenazan con plantarse en caso de producirse nuevos incidentes

Por su parte, los ciclistas se han reunido y han decidido que se plantarán en caso de darse nuevos incidentes.

El ministro del interior entiende estas manifestaciones pero pide hacerlo con cabeza. "Hay muchas formas de realizarlo y no aquella que pone en riesgo la seguridad", pedía Fernando Grande Marlaska.

"Las protestas todas se tienen que entender, estamos en una democracia y faltaría más; pero también hay que garantizar la seguridad del conjunto de los ciudadanos y de los ciclistas", señalaba Marlaska.

"Todas las manifestaciones, sobre todo por razones muy loables, forman parte de la democracia y del discurso político", añadía tras mostrar su confianza en el dispositivo de seguridad de la Guardia Civil, la Policía Nacional y de la Ertzaintza.