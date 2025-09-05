Continúan las protestas contra el equipo israelí a lo largo la primera etapa asturiana de la Vuelta ciclista a España

Cientos de personas protagonizan una cacerolada contra Israel en el inicio de la Vuelta en Cabezón de Sal, Cantabria

Las protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech se han extendido este viernes a lo largo la primera etapa asturiana de la Vuelta ciclista a España, durante la que grupos de manifestantes han protagonizado protestas y algún incidente menor a lo largo del recorrido desde Cabezón de la Sal al puerto de L'Angliru.

La etapa 13 de la Vuelta ha comenzado con protestas desde la salida, en Cabezón de la Sal (Cantabria), donde un grupo de personas ha protagonizado una cacerolada, sin que se produjeran mayores incidentes.

Ha sido cerca del final, al inicio de la subida a L’Angliru, cuando un grupo más reducido de manifestantes ha logrado detener durante unos segundos, antes de ser dispersados por la Policía, al ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar Team), el luxemburgués Bob Jungels (Ineos Grenadiers) y el kazajo Nico Vinokourov (XDS Astana), que se habían adelantado al pelotón cerca de La Vega de Riosa.

Pequeños concentraciones de manifestantes que protestaban con banderas de Palestina han recibido también a los ciclistas en puntos como El Entrego, Nava o Llanes, donde en la rotonda de Pacar se ha congregado el grupo más numeroso, mientras que durante la dura subida a L’Angliru se han podido observar también banderas de palestina entre el público, pero no se han producido incidentes.

El Principado insta al equipo israelí a abandonar la prueba

El Gobierno del Principado ha instado hoy al equipo Israel-Premier Tech a abandonar la prueba y ha reducido al máximo su presencia institucional en las tres etapas asturianas. "Nosotros no tenemos capacidad para impedir su participación. Tampoco la tiene siquiera el Gobierno de España. Pero lo que sí podemos y queremos hacer es manifestar nuestro desacuerdo", ha explicado la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo.

Por su parte, el coordinador general de IU y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, ha anunciado la convocatoria de movilizaciones pacíficas a lo largo del recorrido por Asturias durante estos tres días. El PP, por su parte, ha acusado al presidente del Principado, Adrián Barbón, de “absoluto oportunismo” y ha opinado que “los ciclistas profesionales “que concurren en la competición “no tienen ninguna culpa de lo que está sucediendo en Gaza”, si bien ha condenado la situación en la Franja.

En declaraciones a los medios de comunicación, el diputado autonómico del PP José Cuervas-Mons ha criticado al Ejecutivo autonómico por querer “trasladar este conflicto con medidas de este tipo”, que van “contra la imagen de la región”, pueden constituir un “problema de seguridad” y suponen “un desprecio a todos los amantes del ciclismo”.