Julia Marie Gaiser, de 23 años, perdió la vida mientras circulaba en bicicleta por un carril habilitado

Tres veces campeona de Austria, también llegó a representar a Italia en competiciones internacionales

Julia Marie Gaiser, reconocida patinadora artística de 23 años, falleció en un trágico accidente de tráfico al ser arrollada por un camión mientras montaba en bicicleta en un carril bici de Austria.

La joven, nacida en Bresanona (Italia) y triple campeona de Austria (2023, 2024 y 2025), fue asistida de inmediato por los servicios de emergencia, pero no lograron salvar su vida.

Investigación tras el siniestro

El conductor del camión, de 46 años, dio negativo en la prueba de alcoholemia, según informaron las autoridades de Salzburgo, que han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

"Esta es una gran pérdida, especialmente para el mundo del deporte", declaró Andreas Jungman, alcalde de Salzburgo, al conocerse el fallecimiento de la deportista.

Trayectoria y legado en el patinaje

Gaiser había llegado a representar a Italia en competiciones internacionales y, en la actualidad, defendía los colores del club EisTeam Salzburg.

"Julia Marie Gaiser empezó a patinar sobre hielo tarde, en comparación con los estándares de nuestro deporte: tenía alrededor de 8 años, cuando muchas niñas empiezan a los 4 ó 5. A pesar de ello Marie logró buenos resultados gracias al entrenamiento diario. El patinaje lo era todo para ella y vivía este deporte con gran pasión. Durante un tiempo, incluso fue convocada por la selección nacional de Italia", recordó Anneliese Schenk, directora provincial de patinaje artístico del comité de la FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio).