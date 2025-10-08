Gonzalo Barquilla 08 OCT 2025 - 12:44h.

José Vega, vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, fue hallado sin vida este martes cerca de Telde

Luto en el fútbol de Canarias. Este pasado martes fue hallado flotando en el mar el cuerpo sin vida de José 'Pepe' Vega Hernández, el vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP). El cadáver fue localizado en aguas cercanas al puerto de Salinetas, en la localidad de Telde.

El aviso del hallazgo se produjo sobre las 15:00 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 recibió una llamada alertando sobre un cuerpo flotando boca abajo cerca de la orilla. Los sanitarios se desplazaron al lugar y trataron de reanimar al varón, pero solo pudieron certificar su fallecimiento.

Mensajes de condolencias por la muerte de José Vega

La FIFLP confirmó en un comunicado la muerte de su vicepresidente: "José Vega Hernández, vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), ha fallecido, causando una gran conmoción al ente federativo y al panorama futbolístico canario".

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), una vez se confirmó el deceso, lamentó también la pérdida en otro comunicado: "Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todo el fútbol canario".

José Vega era una persona muy reconocida en el deporte canario. Estuvo presente en la dirección de la FIFLP desde los años 90. En los últimos años ejercía un papel fundamental en la gestión administrativa y deportiva de la Federación. Se implicaba en eventos federativos y en iniciativas para desarrollar el fútbol base. Se ha guardado un minuto de silencio en su memoria en diversas estancias.