Raúl Ramírez, el portero del Colindres que marcó a los pequeños con su alegría en los campamentos: "Siempre presente, atento y leal"

El mundo del fútbol ha vuelto a dejar un emotivo acto en Cantabria en homenaje a Raúl Ramírez Osorio, el joven guardameta de 19 años que murió hace justo una semana, el pasado 29 de septiembre, debido a las consecuencias de un fuerte golpe en la cabeza durante un partido de Tercera RFEF. Jugador del CD Colindres, ahora han sido el CD Laredo, donde también estuvo jugando varios años en las categorías inferiores, y el CD Tropezón los que han honrado su memoria: “Eterno Raúl”.

Tal como han compartido los clubes a través de sus redes sociales, el acto se produjo este domingo, cuando los dos equipos hicieron una ofrenda florar a los familiares del fallecido, que acudieron al homenaje y estaban presentes en la grada, junto al terreno de juego, en otra de las numerosas muestras de apoyo que han recibido estos días.

El homenaje del CD Laredo y el CD Tropezón a Raúl Ramírez Osorio

En el estadio de San Lorenzo, y con motivo del encuentro entre los equipos en el partido de Tercera RFEF, jugadores de ambos combinados se fundieron en un sentido abrazo con la familia del portero, a los que dedicaron su apoyo y su cariño, también emocionados por el momento y dolidos por la pérdida.

Desde las gradas, todos los presentes dedicaban un aplauso hacia ese gesto y hacia la familia, que expresaba su agradecimiento entre gestos de llevarse una mano al corazón.

En las redes sociales, el CD Laredo extendía su homenaje compartiendo las imágenes del momento y escribiendo: “Sobran las palabras. Eterno Raúl”.

El club, además, quiso dar las “gracias de corazón a la familia” por asistir al acto de homenaje “en momentos tan complicados”, subrayando: “Siempre nos tendréis para lo que necesitéis”.

El fútbol cántabro, conmocionado por la muerte de Raúl Ramírez Osorio

Como el CD Laredo y el CD Tropezón, múltiples equipos han dedicado gestos de recuerdo a Raúl Ramírez y en apoyo a su familia, como el Santoña Club de Fútbol, que también llevó a cabo un acto familiar arropando a los allegados del portero.

Tras su muerte en el hospital de Valdecilla, en Cantabria, –donde permanecía hospitalizado en estado crítico tras sufrir el pasado 27 de septiembre un fuerte golpe fortuito contra un adversario en un partido–, la Federación Cántabra de Fútbol decretó “tres días de luto”, así como “un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana”.

De igual modo, el Ayuntamiento de Colindres también decretó luto oficial, mientras desde su club, el CD Colindres, se despedían conmocionados de su jugador: “Tu recuerdo quedará para siempre”.