Al ciclista español Mario Aparicio le ha salido muy cara la broma en redes sociales. El joven de 25 años y corredor del Burgos Burpellet BH ha sido expulsado de China y vetado de por vida por colocar el icono de un cerdo junto a la bandera china. El incidente ocurrió durante el Tour de Mentougou, una carrera de segunda categoría del calendario internacional UCI que se celebró durante el fin de semana pasado.

Lo que comenzó como una tontería entre compañeros de equipo, acabó como un escándalo internacional. El ciclista, natural de Aranda de Duero (Burgos), fue descalificado y expulsado de la carrera después de que la empresa organizadora del Tour de Mentougou alegase “violación del reglamento del torneo y del código de ética deportiva”.

El ciclista ha recibido amenazas de muerte

China le prohíbe la entrada al país de forma indefinida. El joven ciclista no podrá hacer escala en ningún aeropuerto chino. Su equipo, el Burgos BH, le ha restado importancia al suceso. Según informa ‘El Mundo’, los mismos portavoces han recalcado que “era una broma hacia el compañero que había ganado la etapa, sin malicia y sin relación con el pueblo chino".

Aunque el ciclista borró la publicación horas después, el comentario ya se había viralizado en redes sociales. Miles de usuarios han interpretado el gesto como una ofensa al pueblo chino al destacar que en España el cerdo puede interpretarse como despectivo y exigían medidas disciplinarias, lo que ha generado una oleada de amenazas contra el joven corredor.