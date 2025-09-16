Redacción Cataluña 16 SEP 2025 - 14:04h.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona pide al COI la "supresión de los equipos que compiten bajo la bandera de Israel"

La participación de Israel en competiciones deportivas más allá de La Vuelta: el país no ha recibido sanciones, al contrario que Rusia

BarcelonaEl Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado que se excluya a los equipos que compiten bajo la bandera de Israel tras las protestas propalestinas en La Vuelta, que acabó con la cancelación de la última etapa de la ronda ciclista española. Una situación que ha llevado al consistorio a desvanecer cualquier tipo de duda sobre la salida del Tour de Francia en 2026, que empezará desde la capital catalana.

"Yo no sé quién puede dudar de que en un año no tengamos el Tour, me parece ilógico. Evidentemente tendremos el Tour más maravilloso con una presentación y rutas espectaculares que pasará a la historia"; ha explicado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, en una entrevista a Betevé.

David Escudé se ha alineado con la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pidió que Israel no podía participar en ninguna competición deportiva internacional "mientras dure la barbarie" en Gaza y pide que se le apliquen las mismas restricciones que a Rusia en este sentido.

"Ir todos a una"

En este caso, el concejal de Deportes del consistorio catalán ha destacado la importancia de "ir todos a una" y pedir a todos los organismos internacionales, "empezando" por el Comité Olímpico Internacional (COI), la "supresión de los equipos que compiten bajo la bandera de Israel".