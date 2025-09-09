El equipo de la Unión Ciclista de Joué-les-Tours ha anunciado la triste noticia a través de un comunicado

El joven falleció cuando lideraba una carrera sub-17 en Courcemont

El mundo del ciclismo está de luto tras la repentina muerte de Noa Sartis, un ciclista de 15 años de edad. La joven promesa del deporte sufrió una parada cardiaca en plena carrera cuando le quedaban escasos metros para llegar a la meta.

Los hechos ocurrieron este domingo, durante la carrera sub-17 en Courcemont, Francia. Los equipos de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida del menor.

"Noa era generoso, combativo y muy querido"

El equipo del joven anunciaba la triste noticia a través de un comunicado: "La Joué-les-Tours Cycling Union se entristece al anunciar la brutal muerte de Noa Sartis este domingo a los 15 años de edad", explicaban.

"Noa fue un miembro clave de nuestro equipo sub-17. Además de su excepcional capacidad atlética, este año triunfó en los velódromos (campeón departamental y regional de persecución), en la carrera de Montlouis y en la prueba de St. Aignan", compartían. "Noa era generoso, combativo y muy querido por sus compañeros, personal y directivos del club".

"Hoy es una gran conmoción, difícil de superar para su familia, amigos y compañeros, pero todos estaremos deseosos de honrar su memoria en futuras competiciones. Todos los miembros de la Unión Ciclista de Joué-les-Tours expresamos nuestras más sinceras condolencias y apoyo a sus padres", zanjaban.