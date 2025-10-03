El ciclista español del Kern Pharma fue grabado en plena acción en la carretera de l’Arrabassada, la BP-1417, en Barcelona

Su equipo profesional de ciclismo ha expresado también su "indignación" y ha anunciado "medidas disciplinarias" contra el corredor

Francisco ‘Kiko’ Galván, ciclista profesional español, corredor del Kern Pharma, está recibiendo un aluvión de críticas en las redes sociales tras ser grabado desde un vehículo justo cuando cometía una auténtica temeridad subido en su bicicleta de carretera en Barcelona. Su maniobra, reiterada además varias veces en la misma vía, como alertan muchos usuarios después de ver el vídeo, podría haber acabado en un suceso trágico, más allá de constituir un terrible ejemplo.

Las imágenes que registran el momento, que no han tardado en viralizarse desde Instagram y otras redes, captan concretamente el momento en que Galván descendía con su bici por la carretera de l’Arrabassada, la BP-1417, por un tramo en el que, precisamente, hay instalados unos separadores que actúan como elemento de mayor seguridad para destacar la línea continua que separa los dos sentidos de la vía.

Pese a ello, sin embargo, el ciclista no solo actuó invadiendo el carril contrario, sino que además lo hizo saltando con su bicicleta de un carril a otro, en plena curva y en forma de eses, lo que ha desatado una gran indignación, con muchos usuarios recriminando su actitud.

La temeridad de Kiko Galván con su bicicleta en Barcelona

“En la carretera de l’Arrabassada, hay separadores que evitan los adelantamientos en línea continua y, sobre todo, los choques frontales, el mayor riesgo en este tramo. Hay quien decide poner en peligro su vida y la de los demás saltándolos por encima e invadiendo el carril contrario como si fuera un juego”, denuncia en Instagram la cuenta ‘Circuliperladreta’, que publica periódicamente vídeos de infracciones cometidas en las carreteras de Cataluña.

En las reacciones a la publicación, muchos insisten y coinciden en una afirmación: “Un profesional debería ser el primero en dar ejemplo”.

Así lo reprocha una usuaria que, en respuesta al vídeo, añade que actitudes como esa hacen un flaco favor al gremio: “Después critican a la comunidad ciclista y no me extraña viendo actitudes como esta en la carretera. Yo si fuera el equipo le pondría una sanción económica. Por mucho que domine la bicicleta no puede controlar si viene un coche de cara. Qué necesidad tiene de poner su vida en riesgo por un vídeo en Instagram”, denuncia, al tiempo en que otros demandan “más cabeza y valores en carretera”.

De igual modo, otros tantos insisten en que debería recibir “una multa” como a todo ciudadano que actúe así, así como le recriminan que todo podía haber resultado en un accidente fatal: “Impresionante truco, crack. Luego le arruinas la vida al que se te lleva por delante y tú a dormir, ¿no?”, llega a señalar un usuario en la publicación de Instagram.

Ante su repercusión, en esa misma publicación el club ciclista de Kiko Galván contesta: “Desde el Equipo Kern Pharma lamentamos profundamente y pedimos disculpas por una acción que no refleja los valores que defendemos: un respeto a la seguridad vial que es fundamental en nuestro deporte y que promovemos en nuestra actividad competitiva y nuestra labor formativa. Asumimos nuestra responsabilidad y ya se han tomado medidas disciplinarias al respecto”, señalan.

El equipo ciclista de Kiko Galván expresa su indignación por su temeridad

Tras ese mensaje, posteriormente lanzaban en sus redes sociales un comunicado oficial en el que íntegramente, se puede leer lo siguiente:

“El Equipo Kern Pharma expresa su indignación por las imágenes difundidas de uno de nuestros ciclistas incumpliendo gravemente las normas de seguridad vial. Desde Azcoro Sport, lamentamos profundamente y pedimos disculpas por un incidente que no refleja los valores que defendemos y queremos proyectar como equipo.

El equipo Kern Pharma reitera su más alto y firme compromiso con la seguridad en la carretera, tanto dentro de la competición como fuera de la misma. El respeto de la seguridad vial y las normativas de tráfico son principios fundamentales en este deporte, que promovemos tanto en nuestra actividad competitiva como en nuestra labor formativa y diaria con los ciclistas.

Por ello, el equipo Kern Pharma está tomando medidas de carácter disciplinario con el ciclista involucrado para garantizar que actitudes y situaciones como las sucedidas no se repitan en un futuro. Asumimos nuestra responsabilidad y seguiremos trabajando para reforzar la formación y concienciación de todos nuestros integrantes en materia de seguridad vial”.

Por su parte, en lo que se refiere al ciclista, en el momento de la redacción de esta noticia su perfil de Instagram aparece como “página no disponible”.