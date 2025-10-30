Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico KAS

Alberto Rosa 30 OCT 2025 - 20:50h.

Zubero destacó desde su etapa amateur ya que cosechó importantes éxitos y se proclamó campeón de Bizkaia y de España en 1967

Muere Ernest Queralt ‘Nestu’, jugador de fútbol sala, tras golpearse con el aparador de una librería y clavarse un cristal en el abdomen

Compartir







Luto en el ciclismo vasco. Luis Zubero, el que fuera ciclista del mítico KAS, ha muerto este jueves a los 77 años de edad. Natural de Zeberio, fue corredor profesional desde 1968 hasta 1976.

Tal y como recoge 'Noticias de Navarra', Zubero corrió después una campaña en el Monteverde y erró su aventura profesional en el Furzi, en 1976.

Zubero destacó desde su etapa amateur ya que cosechó importantes éxitos. Se proclamó campeón de Bizkaia y de España en 1967.

En la máxima categoría logró la victoria en el Circuito de Pascuas en el GP de Sabiñánigo. También consiguió la segunda posición en una etapa del Tour de 1970 por detrás de Eddy Merckx. Llegó a 1:35 del Caníbal en una jornada que finalizó en Grenoble.

Posteriormente como profesional, participó en varias competiciones de relevancia: los Juegos Olímpicos de México de 1968, cuatro Tours de Francia (1970, 1971, 1973 y 1974), tres Giros de Italia (1971, 1973 y 1974) y una Vuelta, así como en las ediciones de la Euskal Herriko Itzulia de 1969 a 1976. Tras su retirada, Zubero montó un negocio de venta y reparación de bicicletas en Bilbao, recuerda el citado diario.