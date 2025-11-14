La afición por el fútbol americano despega en España: "Tienes que probarlo"

Cuatro y Mediaset Infinity emiten en abierto este domingo 16 de noviembre el primer partido de la NFL en España

La reacción de los jugadores de los Miami Dolphins al verse en los carteles de la NFL en Madrid: “¿Cómo se dice ‘Chop’ en español?”

Se acerca el día. Este domingo 16 de noviembre, los apasionados del fútbol americano podrán disfrutar del primer partido de la NFL en España. Será en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, y se podrá seguir en abierto desde las 15:30 en Cuatro y Mediaset Infinity.

Un deporte con cada vez más pegada en España y que tiene ya aficionados desde hace años en algunos puntos del país. Es un despliegue de potencia difícil de alcanzar, pero que se entrena a diario también en nuestro país.

"Tienes que probarlo para saber cómo es", explica Sabrina, una jugadora. Ella se siente cómoda en la posición defensiva. Las protecciones son una segunda piel. Lo que observó a través de la pantalla le animó a probar.

"Vi que era un deporte súper dinámico y diferente"

"Vi que era un deporte súper dinámico, súper diferente, no lo había visto en ningún lado. El primer entreno que vine me enamoré", confiesa. Y ahí sigue con Mireia, que añade: "Es un deporte con el que no paras de aprender siempre cosas nuevas". O Mónica: "La gente cuando lo dices aún dice, ¿ostras, sí, un deporte tan violento?". Con situaciones de choque y empuje que aprenden a manejar desde bien temprano.

"Siempre se asustan, sobre todo mis abuelos siempre me dicen, uy, y aquí este placaje como no te hiciste daño", cuenta otro jugador. En Estados Unidos en torno a cuatro millones de personas practica este deporte. En España ya son más 5.000, con 110 equipos federados. Las Barberá Roockies son unas de las siete escuadras de la máxima categoría femenina.

Vemos también a los chicos del cadete, chavales de entre 14 y 15 años. "Antes había gente más mayor, pero ahora cada vez la cantera son más jóvenes", cuenta el entrenador. Solo un ejemplo de la semilla que va germinando en torno a un deporte de valores fundamentales. "El compañerismo, que esto es trabajo en equipo", . Para seguir avanzando hacia el fin del objetivo.