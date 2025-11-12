'Experiencia NFL' es la apuesta de Madrid para aprovechar el tirón del esperado partido, que ya está mostrando su impacto en las reservas de alojamiento en la capital

La NFL irrumpe en Madrid con una semana repleta de "emocionantes eventos y experiencias gratuitas en la capital" con motivo del partido que el próximo 16 de noviembre disputarán en el Santiago Bernabéu los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el que será el primer partido de la liga regular que la Liga Nacional de Fútbol Americano dispute en España; una cita insólita que será emitida en abierto en Cuatro y Mediaset Infinity a las 15:30 horas.

"Estamos encantados de traer la NFL a España para nuestro primer partido en Madrid", ha expresado el director de 'NFL España', Rafa de los Santos, explicando que la prestigiosa liga estadounidense, junto con sus clubes y socios, aterrizarán con una retahíla de actos preparados para la ocasión y para "que los aficionados disfruten durante toda la semana, celebrando este momento tan especial" en la historia de la NFL antes del esperado encuentro del domingo.

'Fan zones', cascos gigantes de la NFL y sedes para los Miami Dolphins y los Washington Commanders en Madrid

De ese modo, los Miami Dolphins, que ejercerán en este histórico partido de equipo local, establecerán su 'fan zone' en la Plaza de España del jueves 13 de noviembre hasta el domingo día 16, aunque ya desde el pasado lunes y hasta el domingo, los aficionados también pueden visitar el 'Collins Irish Tavern', su sede oficial y que acogerá una animada fiesta durante el día del partido.

Los Washington Commanders, por su parte, organizarán dos concentraciones de aficionados, el viernes 14 en el 'Irish Rover' y el 16 de noviembre en el 'James Joyce Irish Pub' antes del partido.

Además, se presentarán tres cascos gigantes de la NFL en el exterior del Palacio de Telecomunicaciones, en Cibeles, para que aficionados, turistas y madrileños puedan fotografiarse con ellos, y habrá meninas repartidas por la ciudad y decoradas con motivos de la NFL, Dolphins y Commanders, como homenaje a uno de los símbolos de Madrid.

Paralelamente, la marca deportiva 'Wilson', proveedora del balón oficial de la NFL, inaugurará un mini campo de flag-football, la versión de este deporte sin contacto y que será olímpico en Los Ángeles 2028, el sábado 15 de noviembre en Príncipe Pío.

Además, la tienda de la NFL, ubicada en el Bernabéu, ofrecerá firmas de jugadores, personalización y productos exclusivos y acogerá la primera edición del evento de eSports 'Madden NFL 26 International: Madrid Challenge'.

Sin salir del estadio madridista, igualmente, el Real Madrid aprovechará este histórico partido para albergar hasta el 1 de diciembre una exposición única en el 'Tour Bernabéu' donde los visitantes pueden admirar el trofeo Vince Lombardi que se concede a los campeones de la Super Bowl, visitar un área inmersiva que permite a los aficionados rememorar la historia de la competición o una colección de 60 anillos de la Super Bowl, así como 32 cascos oficiales de todos los equipos de la competición. A ese respecto, tanto los Dolphins como los Commanders cuentan con un espacio donde se exponen camisetas y balones firmados y se reviven momentos icónicos que celebran la historia de ambos equipos.

Por su parte, el Estadio de Vallehermoso acogerá el viernes 14 y el sábado 15 los primeros partidos del programa NFL Academy', que se enfrentará a la Friendship Bowl Academy de México y al Madrid Team de España, respectivamente, como parte del 'Madrid Jamboree', organizado por la Federación Madrileña de Fútbol Americano.

Además, como parte del Programa de Mercado Global, la NFL otorga a sus franquicias derechos de marketing internacional para expandir su marca más allá de Estados Unidos. En este sentido, los Kansas City Chiefs también celebrarán una serie de eventos para los fans en su espacio 'Chiefs House' del jueves 13 al sábado 15 de noviembre en el Hotel Pestana CR7 Gran Vía, con la presencia de la leyenda del equipo Dante Hall y la presentación de su nueva mascota española, KC Lobazo.

La NFL y su impulso económico con su primer partido regular en España

Con el Santiago Bernabéu adaptado para la ocasión y modificado para dar cabida a las necesidades del partido, la NFL irrumpirá también dejando un importante impulso en lo económico en la capital. Todo ello, siguiendo una hoja de ruta estratégica de la liga estadounidense para expandir todavía más sus fronteras en otro paso hacia su internacionalización.

Con el objetivo de trasladar la emoción de la NFL a nuevos países, los propietarios de las 32 franquicias de la liga aprobaron abrir sus jugadas al extranjero. Madrid será la cuarta ciudad europea en ser anfitriona de un partido de la temporada regular tras Londres, Frankfurt y Múnich. Además, fuera de Europa ya se han jugado partidos en México y Brasil.

Más allá de los 'touchdowns' y las jugadas épicas, el evento marca un antes y un después en la economía madrileña, inyectando un impulso al turismo deportivo, que ya representa un pilar clave del PIB nacional. Con miles de aficionados transatlánticos aterrizando en Barajas y pagando por sus entradas entre 80 y 5.000 euros, Madrid no solo se prepara para un espectáculo deportivo, sino para una oleada de ingresos.

La llegada de la NFL a Madrid materializa así una estrategia global por conquistar mercados emergentes, donde España, con su tradición futbolera, representa un terreno fértil: el país ya es el segundo destino europeo en turismo deportivo, solo por detrás de Francia, y por eso la NFL cree que aquí tiene un crecimiento potencial que puede alcanzar los 11 millones de consumidores directos e indirectos. Además, España se ubica entre los países con el mayor incremento de seguidores a nivel global, junto a México y Brasil, contribuyendo al total de 183 millones de fans internacionales de la NFL.

España y sus importantes cifras respecto al turismo deportivo

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España recibió en 2023 más de 2,9 millones de turistas internacionales cuyo motivo principal fue asistir o participar en eventos deportivos, un 17% más que en 2022. Además, el gasto medio de este visitante supera los 1.400 euros, frente a los 1.200 euros del turista general. Así, y en total, el turismo deportivo generó en España más de 8.300 millones de euros en 2024, de acuerdo con el Observatorio del Deporte Español elaborado por 2Playbook Intelligence.

Eventos como la Copa Davis de tenis o el Mutua Madrid Open han demostrado el potencial de los eventos deportivos a nivel económico y de imagen para Madrid. Además la capital de España ha sido reconocida como la ciudad con mejores clubs deportivos del mundo según Brand Finance Global City Index.

'Experiencia NFL', la apuesta de Madrid para aprovechar el tirón del esperado partido

El Gobierno regional de Madrid, en su rol de patrocinador oficial del evento, ha elevado la apuesta con 'Experiencia NFL', el citado conjunto de actividades gratuitas que transforma la capital para la ocasión. Con las fan zones y el resto de actividades propuestas, incluyendo el merchandising, desde la Comunidad de Madrid esperan que ello actúe como un imán que haga repuntar también más del 10% en el consumo de restauración y ocio en zonas cercanas como Gran Vía y Sol.

De la misma forma, refuerza el tejido deportivo regional: el fútbol americano ha visto un incremento del 28% en licencias el último año, con 16 clubes activos, según la Comunidad de Madrid, lo que fomenta patrocinios locales y academias juveniles.

Además, el partido también se hace sentir en las reservas hoteleras. Se esperan al menos 20.000 aficionados estadounidenses --la mayoría de Florida y la Costa Este--, que pernoctarán una media de tres noches en Madrid, según proyecciones de la NFL.

Esto se traduce en otra inyección económica inmediata: con tarifas hoteleras que han subido un 20% para esa semana (hasta 250 euros la noche en el eje de Castellana-Recoletos), el sector 'hospitality' podría facturar 15 millones de euros solo en alojamiento. No en vano, según Booking, popular plataforma de reserva de alojamiento, el partido ha disparado un 50% las búsquedas de alojamiento en su servicio. Entre esos usuarios, los estadounidenses representan el quinto país que más busca Madrid en estas fechas, hasta el punto de casi triplicarse, con un aumento de las mismas en un 281%.

A ello hay que sumar el gasto en ocio y restauración --estimado en 50 euros por persona y día--, que beneficiará a barrios como Salamanca y Chamberí, donde los bares y terrazas ya ultiman menús 'dolphins-style' con toques de barbacoa sureña.

En 2024, poco más de un millón de turistas estadounidenses visitaron la Comunidad de Madrid, inyectando 2.646,7 millones de euros -un 31,7% más que en 2023-, con un gasto medio de 2.430 euros por visitante, superior a la media nacional. La NFL, con su penetración masiva en EE.UU., difundirá el nombre de Madrid en ese mercado clave, potenciando flujos turísticos a largo plazo.

A todo ello se añade, además, el esperado show organizado a modo de 'mini Super Bowl' en el descanso del Miami Dolphins - Washington Commanders, con la actuación de Bizarrap y Daddy Yankee, que también atrae la atención mediática.

Con la NFL y el futuro Gran Premio de F1 en 2026, Madrid y España dan un paso más hacia un lugar de referencia en el escenario deportivo internacional.

El partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders, en Cuatro y Mediaset Infinity

El esperado partido este domingo 16 de noviembre a las 15:30 en el Santiago Bernabéu podrá verse, tal como ha anunciado también la propia Liga Nacional de Fútbol Americano, en Cuatro y Mediaset Infinity.

Desde el pasado mes de octubre y hasta el próximo 4 de enero, la NFL se puede seguir en Mediaset, con emisiones en las que se pueden disfrutar de los mejores partidos. Concretamente, Cuatro emite cada domingo (2:15h) el ‘Sunday Night Football’, considerado el partido más relevante de cada jornada. Además, más allá de 13 partidos de la temporada regular, la cadena ofrece el denominado 2025 NFL Madrid Game de este domingo.

Finalizada la temporada regular, Cuatro emitirá en abierto tres encuentros de los play-offs (uno por cada ronda) y, como colofón, la Super Bowl LX, que se celebrará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California) y contará con la actuación de Bad Bunny en el espectáculo del descanso.

Además, la oferta televisiva de la NFL se amplía a través de Mediaset Infinity, que además de emitir en simulcast todos los partidos ofrecidos en Cuatro, ofrecerá un partido adicional cada domingo (22:00h); además de los partidos europeos programados como el de Madrid (habiendo dado ya los de Londres y el de Berlín). También emitirá uno de los partidos del Día de Acción de Gracias (jueves 27 de noviembre); y otros tres encuentros de los play-offs (uno por cada ronda). En total, Cuatro emitirá 18 partidos y Mediaset Infinity, 19, configurando de este modo la cobertura más completa de la NFL en abierto en España.