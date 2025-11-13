La cuenta oficial del equipo ha compartido el gracioso instante en que varios integrantes de la franquicia se topan con un cartel de 'Chop' Robinson

Los mejores partidos de la NFL, ya disponibles en Mediaset Infinity

La llegada de la NFL a Madrid no deja de generar expectación. Los Miami Dolphins y los Washington Commanders se miden en un esperadísimo duelo este domingo 16 de noviembre a las 15:30 en el estadio Santiago Bernabéu. La cita, insólita, supone el primer partido de la liga regular de la NFL en España, y se podrá ver en directo en Cuatro y Mediaset Infinity. Los jugadores ya están ejercitándose en la capital, donde alguno de ello ha dejado sus primeras reacciones al comprobar cómo algunos puntos de Madrid se han llenado de carteles promocionando el evento.

Al tiempo en que se han ejercitado en sus entrenamientos para preparar el duelo, algunos de los protagonistas han aprovechado para salir y disfrutar de las calles madrileñas. Sin dejar pasar la ocasión para hacer algunas compras y hasta atreverse con el español, hay quien incluso se ha visto reflejado en los carteles promocionales del encuentro, algo que ha servido para que protagonizasen también alguna que otra reacción viral.

¿Cómo se dice Chop en español?

De ello han querido dar cuenta los Miami Dolphins, que a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales han querido compartir un vídeo del gracioso instante en que varios jugadores se topaban con un compañero en un cartel anunciando el ‘Madrid Game’.

¿Cómo se dice Chop in Spanish? (¿Cómo se dice Chop en español?), bromeaban desde la cuenta de los Dolphins, en lo que era una alusión al protagonista del cartel ante el que se pararon los jugadores, señalándolo y tomándose fotos junto a él: el ‘linebacker’ Demeioun ‘Chop’ Robinson.

La frase y la pregunta en redes elude así a su apodo ‘Chop’ (cortar), razón por la cual al mismo tiempo los jugadores hacían el gesto de ir a cortar algo con un hacha, la cual también pusieron los Dolphins en forma de emoji en la publicación, que también llegaría con una bandera de España.

¿De dónde nace el moto de 'Chop' Robinson?

Según explicó el propio jugador, el mote de ‘Chop’ le viene prácticamente desde su nacimiento y fue acuñado por su madre, quien realmente le llamaba cariñosamente ‘Pork Chop’ (chuleta de cerdo), en lo que era una alusión al peso con el que había nacido y el volumen que tenía a su edad. Sin embargo… Robinson fue creciendo y adelgazando, por lo que su apodo se recortó también hasta quedarse simplemente en ‘Chop’.

“Pesé 6,35 kilos al nacer y mi madre me puso ese apodo. Luego, al crecer, empecé a adelgazar. Ya no soportaba que me llamaran ‘Pork Chop’ porque no estaba tan grande… así que me quedé con Chop”, manifestó en el NFL Scouting Combine de 2024.

Desde entonces, bromea, solo escucha su verdadero nombre, Demeioun, cuando está en verdaderos problemas.

La NFL, en Mediaset

El duelo entre los Miami Dolphins, que ejerce de local, y los Washington Commanders este domingo 16 de noviembre a las 15:30 en el Santiago Bernabéu podrá verse, tal como ha anunciado también la propia NFL, en Cuatro y Mediaset Infinity.

Desde el pasado mes de octubre y hasta el próximo 4 de enero, la NFL se puede seguir en Mediaset, con emisiones en las que se pueden disfrutar de los mejores partidos. Concretamente, Cuatro emite cada domingo (2:15h) el ‘Sunday Night Football’, considerado el partido más relevante de cada jornada. Además, más allá de 13 partidos de la temporada regular, la cadena ofrece el denominado 2025 NFL Madrid Game de este domingo.

Acabada la temporada regular, Cuatro emitirá en abierto tres encuentros de los play-offs (uno por cada ronda) y, como colofón, la Super Bowl LX, que se celebrará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California) y contará con la actuación de Bad Bunny en el espectáculo del descanso.

Además, la oferta televisiva de la NFL se amplía a través de Mediaset Infinity, que además de emitir en simulcast todos los partidos ofrecidos en Cuatro, ofrecerá un partido adicional cada domingo (22:00h); además de los partidos europeos programados como el de Madrid (habiendo dado ya los de Londres y el de Berlín). También emitirá uno de los partidos del Día de Acción de Gracias (jueves 27 de noviembre); y otros tres encuentros de los play-offs (uno por cada ronda).

En total, Cuatro emitirá 18 partidos y Mediaset Infinity, 19, configurando de este modo la cobertura más completa de la NFL en abierto en España.