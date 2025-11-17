El jugador ha pedido al exfutbolista "tomar conciencia" y reflexionar sobre "el trabajo que hay detrás de cada persona"

Javi Poves, conocido por llevar sus ideas terraplanistas al fútbol, recalcó en un vídeo que sus jugadores "no dan el nivel" para la categoría del club

Hugo Duro, jugador del Valencia C.F., no ha podido evitar hacer una manifestación pública a través de las redes sociales para contestar directamente a Javi Poves, entrenador y presidente del Club Deportivo Colonia Moscardó, después de su polémico discurso contra sus propios jugadores tras caer derrotado en su último partido, en el que los futbolistas del conjunto madrileño se medían al Tenerife B.

Grabándose en vídeo sobre el césped tras perder su equipo ante los canarios, Povés, –también exfutbolista y más conocido por sus controversias y por llevar al fútbol sus ideas terraplanistas–, aseguró que sus jugadores “no dan el nivel” para la categoría de Segunda RFEF y que el equipo “no va a salvarse” para mantenerla. Además, dejó claro que él sí estaba al nivel y que, aunque institucionalmente el club está creciendo, deportivamente “no pueden seguir el ritmo”, señalando así nuevamente a sus jugadores.

El discurso de Javi Poves que ha motivado la respuesta de Hugo Duro

"Pues nada, otro ridículo más… Pero es que esto… Yo no tengo ni palabra ya. No tengo ni palabras. No tengo un partido en el que va ganando 0-1, que pareces un equipo serio.... Es lamentable", manifestaba Poves al inicio de su discurso, en el que se desquita con una ‘rajada’ contra los suyos.

“Al final, esta va a ser una rueda de prensa rápida para mandar un mensaje, sobre todo, a la gente que nos ve desde Madrid, que viene a vernos. Incluso gente que ha venido hoy con la camiseta del Moscardó aquí. Por mucho que me duela, el equipo no va a mantener la categoría", aseguraba, dejando claro desde el principio el sentido en el que grababa el vídeo posterior al encuentro.

“No. Si no, por favor, que se vayan al canal de YouTube del Tenerife, que amablemente cede sus derechos para toda la gente que nos gusta ver el fútbol, y que vea el primer gol del Tenerife y que me diga si hay motivo para tener esperanza. No nos engañemos, tenemos un equipo que, si se da la iluminación, podemos sacar resultado, pero no hay nivel. No hay nivel. Llevamos 11 jornadas, creo que 21 goles en contra. De los 21 calculo que realmente trabajo bien hecho por el contrario serán, como mucho, 5. El resto son aberraciones como el primer gol de hoy. No voy a decir lo siento porque creo, sinceramente, que no hay que perdonar, ni nada, pero yo me dejo mi vida absolutamente en esto y estos jugadores… pues no dan el nivel. No dan el nivel, no dan el nivel…”, recalcó en el vídeo, repitiendo esto último hasta tres veces consecutivas.

“Entonces, nada… Es un mensaje duro que doy en la jornada 11: que nadie espere que el Moscardó vaya a salvarse porque no va a mantener la categoría. No la va a mantener. Lo siento mucho por toda la gente que apoyáis, que tenéis energía… El año que viene veremos a ver cómo se organiza esto. El club está creciendo mucho desde la institución, pero deportivamente no puede seguir el ritmo y tenemos jugadores incapacitados para esta categoría, ni más ni menos. No son jugadores de esta categoría, y es lo único que puedo decir. Así que, ahora supongo que el malo seré yo, pero yo estoy a otro nivel. Yo estoy a otro nivel. Yo estoy a otro nivel, absolutamente”, insiste en su mensaje, apuntando así a una única dirección.

“Si alguien, insisto…, –ojalá tenga visitas el vídeo del Tenerife–, que alguien me diga, algún entrenador, alguien que tenga capacidad intelectual futbolística… que me diga cómo un entrenador puede evitar el primer gol de un partido totalmente controlado. No te hacen peligro, no hay realmente nada… Pero no es este gol solo, son todas las jornadas ir ganando 3-0 la semana pasada y estar cagado. Cagado en el minuto 75 porque sabes que en cualquier momento… Y efectivamente, casi nos empatan con un 3-0 en el 75”, denunció en su retahíla de reproches.

“Lo siento mucho, pero es lo que hay, así que, quien quiera venir a vernos que no venga con mucha esperanza porque estos jugadores no van a ofrecer absolutamente nada”, zanjó, rematando el vídeo.

La respuesta de Hugo Duro al vídeo de Javi Poves

Tras el polémico discurso, el delantero madrileño del Valencia hizo uso de sus redes sociales para citar directamente el tuit con el que el Moscardó y su dirigente cargaban contra sus jugadores, dejando una respuesta clara y concisa para la reflexión.

“¡Hola, Javi! Yo no hablo de quién tiene más o menos nivel de fútbol. Lo que sí que te digo es que esos chavales a los que criticas a diario por hacerte famoso, a ellos les duele, así que ten cuidado y toma conciencia del trabajo que hay detrás de cada persona. ¡Buenas noches, amigo!”, escribió el jugador valenciano, oriundo de Getafe, dejando unas palabras muy aplaudidas por muchos usuarios.

No en vano, no es la primera controversia que desata Javi Poves, exfutbolista que desempeñaba la posición de defensa y que llegó a disputar un partido de Primera División. Antisistema y terraplanista reconocido, su último equipo fue el Móstoles Balompié, del cual fue también presidente, llegando a renombrar el club como Flat Earth FC (Tierra Plana FC).

Más protagonista por sus actuaciones que por sus logros deportivos, ahora Javi Poves, que llegó a grabarse como una especie de Dios en la campaña de abonos del Moscardó, vuelve al foco mediático por sus últimas declaraciones contra su propio equipo.