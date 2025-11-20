Iñaki Cabaleiro Pérez, entrenador del Fursan Hispania Football Club, ha muerto a los 36 años de edad, según ha informado la entidad

Xabier Azkargorta, mítico entrenador del Espanyol y de la selección de Bolivia, falleció recientemente

Iñaki Cabaleiro Pérez, entrenador del Fursan Hispania Football Club, equipo de la segunda división de fútbol de Emiratos Árabes Unidos, ha fallecido a los 36 años de edad. Así lo ha comunicado la entidad deportiva de Dubái que fue fundada por el exfutbolista Michel Salgado con el inversor Faisal Belhoul.

"Hoy despedimos a un amigo, compañero y entrenador cuya pasión dejó una huella inmensa en nuestros jugadores y en toda la familia Fursan. Su legado permanecerá siempre en cada niño al que inspiró. Nuestros corazones están con su familia", han escrito desde el club en redes sociales.

El club emiratí ha fichado a futbolistas y técnicos gallegos en los últimos años. Con muchos de ellos coincidió Cabaleiro en sus filas. El futbolista ourensano Álex Cid, el vigués Robert Carrilel, excéltico Henok Abalde y Enzo Outeiral, otro canterano del Celta, han enviado mensajes de condolencia a sus familias tras conocer la trágica noticia.

La familia de Michel Salgado envía mensajes de condolencias

Además, Alan, el hijo pequeño de Michel Salgado, también ha enviado su pésame, así como Miguel, el hijo mediano del exjugador del Real Club Celta de Vigo y del Real Madrid. Otros profesionales, como Anthony Khayat, futbolista juvenil del Celta, se ha sumado a las muestras de afecto.

La trayectoria de Iñaki Cabaleiro Pérez

Iñaki Cabaleiro fichó por el Fursan Hispania en septiembre de 2023. Anteriormente había trabajado en otras entidades de Dubái y Maldivas. El gallego, asimismo, había entrenado en el Rápido de Bouzas y en las inferiores del Celta. El propio Iñaki se definía como una "persona activa, metódica, profesional con muchas ganas de seguir formándose como profesional del fútbol".