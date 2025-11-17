Alberto Rosa 17 NOV 2025 - 17:13h.

El portero del Granada CF ha aprovechado la concentración de la selección argelina en Arabia Saudí mientras se recupera de su lesión

Marco Asensio confirma su relación con Lavinia León tras aparecer juntos en el histórico partido de la NFL en Madrid

Compartir







Luca Zidane, el actual portero del Granada CF, se encuentra inmerso en su recuperación por una lesión muscular que le ha impedido jugar con la selección de Argelia en Arabia Saudí. Sin embargo, el guardameta, hijo del exfutbolista Zinedine Zidane, sí que ha acompañado a su selección a la concentración en Arabia Saudí.

Además, el futbolista ha aprovechado la ocasión para cumplir con un viaje de carácter espiritual. Durante su estancia, Zidane ha acudido a La Meca, centro de peregrinación islámica y una de las ciudades más sagradas para la comunidad musulmana.

El futbolista publicó una historia en Instagram en el que se le veía en el interior del templo en el que se encuentra la Kaaba, en la ciudad más sagrada del islam.

El origen islámico de Zidane

La visita de Luca Zidane a La Meca no es casual. Su familia tiene un origen árabe vinculado a Argelia. Los padres de Zinedine Zidane, Smaïl y Malika Zidane, son árabes, procedentes de Aguemoune, en la región de Cabilia, al norte de Argelia.

PUEDE INTERESARTE Sergio Ramos dedica una reverencia a Bad Bunny en pleno escenario tras entregarle su Latin Grammy 2025

La población cabila es mayoritariamente bereber y musulmana. Emigraron a Francia en 1953, antes del estallido de la guerra de independencia de Argelia. En cuanto a su lesión, los informes médicos señalan que la evolución marcará los tiempos para su vuelta, aunque ya se anticipa que no podrá disputar el partido del Granada CF, su club, ante el Córdoba.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A pesar de ello, la intención del jugador es acelerar su recuperación para estar listo lo antes posible, sobre todo porque el Granada afronta una serie de partidos determinantes tanto en liga como en Copa del Rey.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El portero del Granada CF fue convocado por la Selección de Argelia para dos partidos de clasificación para el Mundial 2026. El combinado argelino disputó su primer encuentro ante Somalia el pasado 9 de octubre. Más tarde, el conjunto argelino se enfrentó a Uganda.