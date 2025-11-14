Oriundo de Azpeitia, Guipúzcoa, aunque afincado en Bolivia, donde le adoraban por clasificar a la selección a su único Mundial, ha muerto a los 72 años

En el conjunto perico se convirtió en el entrenador más joven en llegar a Primera División

Luto en el mundo del fútbol por la muerte de Xabier Azkargorta, mítico entrenador del Espanyol, donde se convirtió en el entrenador más joven en llegar a Primera División, y de la selección de Bolivia, donde echó raíces y donde ha fallecido a los 72 años.

Nacido en Azpeitia, Guipúzcoa, en Bolivia era toda una leyenda tras haber hecho historia al logra el hito de llevar al combinado nacional a la clasificación para su primer y único Mundial, en 1994.

Xabier Azkargorta ha muerto en Bolivia, donde residía

Allí, en esa Bolivia que le acogió como uno de los suyos, donde llegó en 1993 y donde residía, ha fallecido a los 72 años tras luchar contra distintas complicaciones cardiacas en los últimos años.

Aunque su trayectoria le llevó a otros rincones como México, Chile o Japón, fue en tierras bolivianas donde se asentó dirigiendo a algunos de los clubes más destacados del país. Entre ellos, al Oriente Petrolero, que ahora se despide con tristeza del entrenador, confirmando su muerte.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y amigos que hoy despiden a una verdadera leyenda. Gracias por su legado, Profesor”, han escrito desde el Oriente Petrolero.

En España, Azkargorta dejó su huella especialmente en el Espanyol, habiendo pasado también por Valladolid, Sevilla y Tenerife.

“Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta, entrenador del RCD Espanyol entre 1983 y 1986. Con 134 encuentros, se convirtió en el séptimo técnico con más partidos en la historia del club. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz”, han escrito desde el conjunto perico.

De igual modo, el Real Valladolid ha expresado en un comunicado sus condolencias tras la muerte de quien fuese su entrenador en la campaña de 1986/87. "Nuestro más sincero pésame para familiares y amigos. Descanse en paz", han escrito desde el club blanquivioleta.

Sumándose a esos mensajes, también Sevilla y Tenerife han lamentado el fallecimiento, recordando su paso por sus entidades.

En su mensaje, el club canario ha recordado su trabajo "logrando la histórica permanencia en Riazor" en las temporadas 89-90, al tiempo en que ha anunciado que se guardará un "minuto de silencio en su memoria" este sábado.