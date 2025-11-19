Gonzalo Barquilla 19 NOV 2025 - 17:54h.

Andy Robertson recordó a su amigo Diogo Jota después de que Escocia consiguiera la clasificación para el Mundial de 2026

La clasificación de Escocia para el Mundial de 2026 tras vencer a Dinamarca (4-2) dejó al final del encuentro una tierna imagen de su capitán, Andrew Robertson. El defensor del Liverpool tuvo que contener las lágrimas al confesar que se había acordado todo el día de su amigo Diogo Jota, con quien habló sobre la posibilidad de acudir a la cita mundial con sus respectivas selecciones tras perderse la de Qatar.

"Hoy he estado destrozado. Sé que, dada mi edad y todo lo demás, esta podría ser mi última oportunidad de jugar un Mundial. Hoy no podía quitarme de la cabeza a mi amigo Diogo Jota. Hablábamos mucho sobre el Mundial. Él se lo perdió en Qatar por una lesión, yo también me lo perdí, Escocia nunca llegó y siempre hablábamos de cómo sería ir a este Mundial y sé que él estará en algún lugar sonriéndome esta noche. No he podido quitármelo de la cabeza en todo el día. Así que antes estaba un poco mal en mi habitación", señaló Andy Robertson ante las cámaras de 'BBC'.

Los periodistas felicitaron al jugador de Glasgow por la clasificación y le indicaron que seguro que Diogo Jota le "estará viendo en el Mundial de verano". "Lo sé, pero como he dicho, creo que lo he disimulado bien ante los chicos. Y sí, estoy muy contento de que haya acabado así", sentenció Robertson.

Andy Robertson mantenía una gran amistad con Diogo Jota

Andy Robertson fue una de las personas más afectadas por la muerte de Diogo Jota, quien falleció el pasado 3 de julio junto a su hermano André en un accidente de tráfico en Zamora. Estuvo en su boda con Rute Cardoso y había compartido numerosos momentos con él.

Roberson estuvo presente en el funeral de Diogo Jota celebrado en Gondomar, en Portugal, y se mostró devastado al depositar flores en el homenaje improvisado en memoria del delantero en las inmediaciones del estadio de Anfield.