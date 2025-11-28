Redacción Uppers 28 NOV 2025 - 20:28h.

La atleta italiana reconoce que dejó a un lado el ejercicio cuando formó una familia

Emma Mazzenga tiene 92 años y ha roto múltiples récords en atletismo. En 2024, esta mujer batió el récord mundial de los 200 metros en pista cubierta en la categoría de mayores de 90 años con un tiempo de 54,47 segundos. “Simplemente me gusta la competición. E incluso ahora, quizás un poco menos que antes, sigo sintiéndome tensa antes de cada carrera”, declaró a la 'CNN'.

Muchos quieren conocer cuál es su secreto y ella confiesa que siempre le ha encantado hacer ejercicio: "Siempre me ha gustado practicar deportes. Cuando estaba en el instituto, a los 14 o 15 años, jugaba al básquetbol. Luego fui a la universidad, y el rector organizó un equipo de atletas femeninas, así que competí por la Universidad de Padua durante siete u ocho años".

"Siempre entrenaba tres veces por semana", señala la atleta

La atleta italiana reconoce que dejó a un lado el ejercicio cuando formó una familia: "Era muy buena, pero sin duda era más apta para un deporte individual, así que continué. Me gradué mientras seguía compitiendo. Pero luego, en 1963, me casé y, durante 25 años, tuve estudios y familia, así que no hice nada”.

“Iba a la montaña, hacía senderismo, esquiaba, pero abandoné los deportes de competición y los retomé en 1986, a los 53 años”, recuerda. La atleta sostiene que "desde 1986 retomó los entrenamientos; luego también tuvo un entrenador y siempre entrenaba tres veces por semana: al principio un par de horas, ahora una hora al día”.

Una dieta equilibrada sin restricciones

Ella es el ejemplo de que nunca es tarde para empezar de nuevo. La atleta acumula cientos de medallas y trofeos que ha coleccionado tras participar en competiciones de todo el mundo durante los últimos 40 años. Una de sus favoritas está en su pared: una medalla del Campeonato Mundial de Atletismo Máster en la carrera de 400 metros W75 de Estados Unidos: “Fue la primera, el primer título mundial en Sacramento en 2011”.

Mazzenga explica que sigue una dieta equilibrada sin ninguna restricción estricta, ya que disfruta de pequeños places como una copa de vino tinto por la noche. "A las 05:00 horas me despierto. Desayuno y generalmente me como un sándwich de jamón o salami y luego hago varias cosas. Salgo, doy un paseo, voy de compras, limpio un poco la casa. Luego suelo merendar, como fruta y un par de galletas", relata.

El secreto de Mazzenga

“A las 12:00 horas almuerzo, por supuesto, y como pasta —30 o 40 gramos—, carne o pescado y verduras. Por la tarde, leo, voy al cine porque tengo un cine aquí a 200 metros, así que es muy práctico. O quizás tome el tranvía al centro”, resalta. Y por la noche, "come verduras y se sienta frente a la televisión".

Ella sigue entrenando tres días a la semana, aunque para ella su secreto es otro: "Salgo a caminar por el barrio o voy al centro. En resumen, me muevo. Nunca me quedo un día entero en casa a menos que el mal tiempo me impida salir".

"Esto es importante. Así es como debe continuar. Y sobre todo: no te aísles. Hace más de un año que empecé a asistir a algunos grupos aquí en el barrio y esta mañana también estuve allí. Nos reunimos para tratar diferentes temas y leímos algunos libros brevemente para poder encontrarnos", concluye la atleta.