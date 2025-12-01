Alberto Rosa 01 DIC 2025 - 19:51h.

El exjugador tendría un cáncer que le ha afectado al riñón y los médicos aún habrían determinado un tratamiento concreto

Lubo Penev, exjugador del Valencia CV, Atlético y Celta de Vigo, fue ingresado de urgencia hace unos días en una clínica oncológica en Alemania. El delantero tendría un cáncer que le ha afectado al riñón y, al parecer, los médicos aún no han determinado el tratamiento para el conocido futbolista y entrenador de 59 años, según informa '24Chasa'.

"Ha perdido mucho peso y la quimioterapia está descartada", asegura la mencionada fuente. En ese sentido, personas del entorno de Lubo Penev de Valencia, que aún mantienen contacto con él, confirman que son conocedores de la enfermedad, según recoge 'El Desmarque'.

Penev ya fue diagnosticado de cáncer testicular en 1990, siendo jugador del Valencia, lo que le impidió estar en el Mundial de Estados Unidos. La propia esposa del futbolista, Kristina Yulianova, ha publicado en las redes sociales un llamamiento para conseguir donaciones que ayuden a costear el tratamiento del supuesto cáncer de riñón que padece el futbolista.

Una leyenda en el Valencia CF y en la selección

El búlgaro Luboslav Penev, exjugador del Valencia entre 1989 y 1995, fue además entrenador del VCF Mestalla, filial del Valencia CF, para la temporada 2017-2018, El ex delantero internacional búlgaro jugó en el Valencia CF desde 1988 a 1995 y es uno de los futbolistas más recordados por la afición de Mestalla. En sus seis campañas de jugador valencianista disputó 226 encuentros, en los que marcó 101 goles. Además, Penev fue 66 veces internacional y disputó la Eurocopa de Inglaterra de 1996 y el Mundial de Francia de 1998.

Además en su carrera deportiva militó como jugador en el CSKA de Sofía y Lokomotiv Plovdiv de su país y en el Atlético de Madrid, Compostela y Celta de Vigo. Con el Atlético de Madrid se proclamó campeón de Liga y Copa.