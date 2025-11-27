Alberto Rosa 27 NOV 2025 - 20:04h.

Uno de los jugadores publicó una foto en redes junto a sus compañeros con el resultado y el 'hashtag' "a fregar"

Los jóvenes dejan de percibir el machismo y la violencia machista como un problema: "No vemos en la política la solución a nuestros problemas"

‘A fregar’. Es el lamentable mensaje machista que ha levantado la polémica tras un partido de fútbol entre el Velarde FC y Monte Soccer Féminas, dos equipos de cántabros de niños y niñas de unos 12 años. Tal y como ha denunciado la Asociación Española para la Paridad y la Igualdad en el Deporte (Asespai), los jugadores del primer equipo mandaron “a fregar” a sus rivales femeninas después de meterle ocho goles en un partido que jugaron el pasado 22 de noviembre.

Uno de los jugadores publicó una foto en su perfil de redes sociales junto a sus compañeros de equipo tras ganar al Monte Soccer Féminas. En la imagen aparecía el resultado del encuentro entre ambos equipos y un ‘hashtag’ que decía “a fregar”.

La publicación fue rápidamente difundida en redes sociales, a donde también ha llegado la rotunda condena por parte de la citada asociación, que critica con dureza que se produzcan este tipo de situaciones.

“Levantarse y leer como unos niños de 12 años del Velarde F.C. mandan a fregar a un equipo del C. D. E. Monte Soccer Féminas de similares edades, es absolutamente desolador”, señalan en el comunicado.

Los denunciantes explican en su publicación que en Cantabria, las niñas juegan contra los niños en estas categorías. “Los chicos no solo no respetaron al rival al margen de su seco, algo de por sí reprobable” -critica públicamente la asociación- “lo más grave es que las denostaron, vejaron y humillaron mandándolas a fregar”, continúa la publicación.

Asespai se pregunta quién tiene la culpa de que ese comentario “siga impune”, si el Club, las familias, los educadores “o la herencia cultural y la sociedad en su conjunto”. “No somos jueces ni lo pretendemos. Es solo un reporte de la situación, esperando que sea puntual. Aún así, no hemos podido por menos que ponerlo en conocimiento de todos, con la esperanza de que cada uno asuma su parte de responsabilidad”, han apostillado.

Por su parte, el Velarde CF, ha tomado ya medidas y ha anunciado que ha abierto un expediente sancionador al jugador que publicó la imagen y de momento explican que se ha puesto en conocimiento público junto con la Federación Cántabra y que está llevando los canales estipulados en el régimen interno del club de Muriedas, según informa 'Cadena SER'.

Además, el club ha indicado que van a ofrecer “una charla formativa dirigida a todos los futbolistas del club”. Dicha charla tendrá como objetivo abordar “la igualdad y el respeto en el deporte” y “el impacto de las redes sociales en su día a día, proporcionando herramientas para un uso responsable y consciente de una etapa clave de crecimiento”, concluyen.