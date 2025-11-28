Llegó a España con apenas tres meses de edad, a bordo de una patera, y ahora va a cumplir un nuevo sueño

“Cuando algo te ha costado mucho trabajo conseguirlo, luego lo disfrutas más”, explica la delantera, actualmente jugadora de la Real Sociedad

Compartir







Edna Imade, actualmente futbolista de la Real Sociedad del equipo femenino, se ha convertido en todo un referente e inspiración para muchos con su historia de superación. Llegó a España con apenas tres meses de edad, a bordo de una patera y en la noche de este 28 de noviembre debutará con la selección española de fútbol femenino.

De origen nigeriano, la joven, de ahora 25 años, ha contado cómo fue acogida en España cuando era tan solo un bebé.

La historia de Edna Imade, marcada por la valentía de su madre

La delantera ‘rompió las olas de la adversidad y se alzó hasta lo más alto’; una frase que podría resumir su historia, pero también la de su madre, quien hoy ha hecho posible que Imade esté cumpliendo un sueño.

“El sufrimiento que ha pasado mi madre, todo lo que ha hecho para que nosotros ahora estemos bien… Se lo debo todo”, subraya Imane.

Su progenitora salió de Nigeria embarazada de dos niños. Cruzó el Sáhara, dio a luz en Marruecos y, tras unos meses, “decidió emprender el viaje a España en la patera”.

“Llegamos a Algeciras. Nos acogió un convento, pero yo duré una clase. A mí no me gustaba. A mí me gustaba el fútbol”, relata, dejando claro que su don privilegiado estaba con el esférico, algo que le llevó pronto a las puertas de la Primera División con dos campañas brutales con el Granada, llegando a colocarse segunda en la tabla de goleadoras.

Con esos registros, el Bayern de Múnich no pasó por alto ni su velocidad ni su diestra imponente, y fichó su talento, aunque en la actualidad continúa creciendo como cedida en la Real Sociedad, donde acumula 8 goles en apenas 9 partidos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Edna Imade y el sueño de jugar en la selección española de fútbol femenino

Ahora, su trabajo constante ha tenido su recompensa, consiguiendo una plaza en la lista de la selección para medirse a Alemania en la final de la Nations League.

“Cuando algo te ha costado mucho trabajo conseguirlo, luego lo disfrutas más”, expresa.

En el horizonte, le espera ya una cita con la historia para buscar el triunfo de la selección, pero sobre todo para hacer también feliz a quien le dio todo.