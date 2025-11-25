Kateruna Sadurska, la campeona ucraniana de apnea, logró un nuevo récord munidal en Dominica el lunes 24 de noviembre

La inmersión de 86 metros se ejecutó en tres minutos y 32 segundos en la Competición Elemento Azul 2025

Kateruna Sadurska, la campeona ucraniana de apnea, logró un nuevo récord munidal en Dominica el lunes 24 de noviembre con una inmersión de 86 metros (282 pies), lo que la eleva a ocho récords mundiales. Pertenece a la disciplina Peso Constante Sin Aletas (CNF).

La inmersión se ejecutó en tres minutos y 32 segundos en la Competición Elemento Azul 2025. La ucraniana inició su descenso con 10 brazadas antes de entrar en caída libre y volvió a la superficie con 31, todas con una sola respiración.

"Es mi octavo récord en total"

“El año pasado batí dos récords aquí y hoy batí otro; es mi octavo récord en total. Lo batí en la disciplina sin aletas. Me sumergí hasta 86 metros sin equipo adicional, conteniendo la respiración. Esta disciplina se considera la más difícil, así que no fue una inmersión fácil, pero valió totalmente la pena”, dijo.

Esta inmersión superó por dos metros el propio récord de Sadurska, establecido el año pasado en el mismo lugar.

Siete récords mundiales en menos de un año y medio

El desarrollo de la ucraniana en el mundo de la apnea ha sido marcado por una serie de logros que han redefinido los límites de la disciplina. En menos de un año y medio, la atleta ha alcanzado siete récords mundiales en la modalidad de Peso Constante Sin Aletas (CNF), consolidándose como una figura central en el deporte y superando marcas que parecían inalcanzables.

El 2 de diciembre de 2024, Kateryna descendió hasta ochenta y cuatro metros en la disciplina CNF durante la Competencia Internacional AIDA en Dominica. Después de esto, se convirtió en la primera mujer en la historia en alcanzar tal profundidad sin la ayuda de aletas ni equipo adicional, estableciendo un nuevo estándar mundial.

Trayectoria de Kateryna

El camino comenzó el 22 de julio de 2023 en el Torneo Vertical Azul 2023, donde Kateryna logró un récord mundial AIDA al hacer una inmersión de setenta y cuatro metros. Cinco días después, el 27 de julio, superó su propia marca en el mismo torneo con un descenso de setenta y seis metros, logrando un récord mundial en la disciplina CNF. La progresión continuó el 29 de julio de 2023, cuando alcanzó los setenta y siete metros, consolidando su dominio en la competencia.

El 24 de agosto de 2023, durante el Campeonato Mundial CMAS en Honduras, Kateryna volvió a elevar el listón al descender en setenta y ocho metros, fijando un nuevo récord mundial en la disciplina.

La temporada siguiente, el 10 de octubre de 2024, en el Campeonato Mundial CMAS en Kalamata, Grecia, la atleta llegó a los ochenta metros, superando aún más los límites de la apnea sin aletas. Los éxitos continuaron en Dominica.

Récords que han transformado la percepción de lo posible

El 26 de noviembre de 2024, Kateryna aumentó el récord mundial absoluto en dos metros, llegando a los ochenta y dos metros en la disciplina CNF durante la Competencia Internacional AIDA. Este logro fue el antecedente para la histórica inmersión de ochenta y cuatro metros realizada seis días después.

A lo largo de este periodo, Kateryna ha cambiado la percepción de lo posible en la apnea de peso constante sin aletas, estableciendo una serie de récords que marcan un antes y un después en la historia de la disciplina.