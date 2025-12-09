telecinco.es 09 DIC 2025 - 11:40h.

Marco de una investigación cada vez más amplia sobre apuestas y amaño de partidos

Turquía destapa una red de apuestas futbolísticas ilegales y ordena ocho arrestos en el ámbito de los clubes

Un tribunal turco ha ordenado la detención de 20 sospechosos, entre ellos futbolistas de la Superliga, la máxima categoría del fútbol del país, en el marco de una investigación cada vez más amplia sobre apuestas y amaño de partidos, según informó este martes la agencia de noticias estatal 'Anadolu'.

Entre los detenidos se encontrarían Metehan Baltac, del Galatasaray, Mert Hakan Yanda, del Fenerbahçe, y Alassane Ndao, extremo senegalés del Konyaspor. El expresidente del Adana Demirspor Murat Sancak también está entre los arrestados, según 'Anadolu.'

Las detenciones se han producido tras la operación policial de la semana pasada en la que se detuvo a 39 personas, entre directivos de clubes e intermediarios, acusadas de apuestas ilícitas y amaño de partidos.

'Anadolu' citó a los fiscales que acusan a Yanda, del Fenerbahçe, de realizar apuestas en los partidos de su propio equipo a través de un tercero. Baltac, por su parte, admitió haber apostado como jugador en su etapa juvenil, pero negó haber apostado en ningún partido después de incorporarse al primer equipo del Galatasaray. El mes pasado, la Federación Turca de Fútbol (TFF), suspendió a 149 árbitros acusados de apostar en partidos.