Expulsan a un luchador de la UFC por su implicación en un posible amaño de apuestas tras perder un combate en el primer asalto
Hace unos días trascendía la noticia de un escándalo de apuestas ilegales en la NBA. Ahora, la UFC afronta una situación similar por un posible escándalo relacionado con el mismo tema. Esta vez el caso afecta a Isaac Dulgarian, que fue expulsado tras su derrota en el Flight Night del pasado fin de semana.
El cubano Yadier del Valle, que debutaba en la UFC, se enfrentó a Isaac Dulgarian, un luchador que llevaba un récord positivo de 2-1. Aunque el cubano no partía como favorito, acabó, contra todo pronóstico, ganando a Dulgarian.
Eso hizo saltar las alarmas, no tanto por el resultado, sino más bien por la forma en que se dio y porque muchos lo consideraban el favorito de ese pleito. El luchador fue despedido a tan solo unos meses de haber firmado su renovación con la UFC.
Antes de la pelea, las principales casas de apuestas revirtieron notoriamente a favor de Yadier del Valle, algo que hizo aún más sospechoso el combate. No obstante, otras fuentes informan de que el despido de Dulgarian ha llegado debido a la derrota como tal, no por el posible engaño.
Tras el revuelo en redes sociales, algunas casas de apuestas decidieron devolver el dinero a sus clientes. Después de esto, se conoció que Isaac Dulgarian entrenó con James Krause, quien estuvo involucrado en un caso de apuestas en el pasado.