Alberto Rosa 03 NOV 2025 - 19:48h.

Isaac Dulgarian, luchador de UFC, ha sido expulsado por su implicación en un posible de amaño de apuestas tras perder un combate en el primer asalto

El FBI arresta a estrellas de la NBA en una operación contra la mafia y las apuestas ilegales: Terry Rozier y Chauncey Billups, entre los detenidos

Compartir







Hace unos días trascendía la noticia de un escándalo de apuestas ilegales en la NBA. Ahora, la UFC afronta una situación similar por un posible escándalo relacionado con el mismo tema. Esta vez el caso afecta a Isaac Dulgarian, que fue expulsado tras su derrota en el Flight Night del pasado fin de semana.

El cubano Yadier del Valle, que debutaba en la UFC, se enfrentó a Isaac Dulgarian, un luchador que llevaba un récord positivo de 2-1. Aunque el cubano no partía como favorito, acabó, contra todo pronóstico, ganando a Dulgarian.

PUEDE INTERESARTE Ultras de un club de baloncesto italiano apedrean un autobús con aficionados del equipo rival y matan a uno de sus conductores

Eso hizo saltar las alarmas, no tanto por el resultado, sino más bien por la forma en que se dio y porque muchos lo consideraban el favorito de ese pleito. El luchador fue despedido a tan solo unos meses de haber firmado su renovación con la UFC.

PUEDE INTERESARTE Ilia Topuria, campeón de peso ligero de la UFC tras ganar por nocaut al brasileño Oliveira en dos minutos y 27 segundos

Antes de la pelea, las principales casas de apuestas revirtieron notoriamente a favor de Yadier del Valle, algo que hizo aún más sospechoso el combate. No obstante, otras fuentes informan de que el despido de Dulgarian ha llegado debido a la derrota como tal, no por el posible engaño.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras el revuelo en redes sociales, algunas casas de apuestas decidieron devolver el dinero a sus clientes. Después de esto, se conoció que Isaac Dulgarian entrenó con James Krause, quien estuvo involucrado en un caso de apuestas en el pasado.